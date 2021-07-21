中央流行疫情指揮中心今（21日）公布新增16例本土，5例死亡，確診個案中有9例為已知感染源、4例感染源不明、3例疫調中。隨著國內疫情趨緩，各界紛紛猜測7月26日後有望解封三級警戒，近日也開始有不少民眾解除居家辦公（Work from home），重回辦公室。對此，網友坦言，重回崗位後，要花時間通勤最難以適應。

指揮中心指揮官陳時中日前指出，本週為關鍵觀察期，若本土疫情持續平穩，未再爆大規模群聚，極有可能在7月26日後實施降級，不過仍要戴口罩。近日一位網友在PTT《Womentalk板》上發文表示，最近不少人要重回辦公室，坦言待在家裡太久沒進公司一開始真的會不太習慣，好奇詢問大家，「居家上班結束後覺得最難適應的是什麼？」

網友認為，居家辦公時不論講電話或視訊會議，都比面對面輕鬆。（示意圖／shutterstock）

原PO列出4點，分別為：「1.早起出門少睡一兩個小時、2.要想今天穿什麼不能穿睡衣廢整天、3.出門前要化妝、4.想到要面對同事」，請網友選擇哪一點最不習慣。原PO則坦言，自己最不想面對第2點，因為和去公司上班相比，居家辦公的穿著整個輕鬆很多。

貼文曝光後，有網友崩潰直呼，「全部都不習慣」、「跨出門的那一步」，不少人認同原PO所說，外出要換衣服很不方便，「要多穿衣服」、「穿內衣吧」。另外也有網友抱怨，最不想面對同事，認為居家辦公時不論講電話或視訊會議，都比面對面還輕鬆。「這週回公司開始戴口罩不習慣，好多新同事不習慣」、「天啊我都忘記要戴口罩這件事了」。

但更多網友指出，最大差別是在通勤時間，「絕對是1，少睡一個小時差好多啊」、「1累死，而且好熱」、「要通勤浪費時間」、「早起+開車通勤塞車+口罩戴整天」、「討厭通勤，崩潰」。