１名重機騎士，日前騎乘義大利重機「杜卡迪DUCATI」，以時速300公里馳騁在台中市台74線快速道路，其飆速自拍影片流出，其「玩命」飆車行徑，引起警方高度注意，除引發網友熱議，警方指出，騎士超速違法，甚至高速行駛相當危險，呼籲用路人，遵守交通規則勿以身試法，並加派警力加強巡邏實施機動測速照相。

根據影片畫面，重機騎士自北屯區太原路閘道上台74快速道路，期間不斷加速，路程約5公里，卻已經達時速300公里，極速引擎聲響、時速不斷提升，已讓觀眾屏住氣息地觀看，捏了把冷汗。

重機騎士不斷加速切入內線車道，儀表板瞬間飆破300公里「破表」，眼尖網友發現，該騎士騎的是不是一般重機，而是義大利國寶重機「杜卡迪」，有重機法拉利之稱，騎士在重機圈裡小有名氣。

台中市警第五分局交通分隊表示，影片畫面中的重機騎士明顯嚴重超速，高速駕駛行徑，將危及一般正在行進間的車輛，此舉恐涉及公共危險罪嫌，呼籲用路人勿以身試法，挑戰公權力。

台中市警第五分局交通分隊指出，台74線快速道路速限為80公里，重機騎士時速達300公里，已經明顯違規超速，違反《道路交通處罰條》最高處2萬4千元罰鍰，若肇事，駕駛人將吊銷其駕照。