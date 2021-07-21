美國人民2020年平均壽命減少1.5年，至少創下二次大戰以來最大降幅，新冠肺炎病毒造成美國數十萬人命喪黃泉，為平均壽命縮水的主因。此外，藥物過量、謀殺，和部分慢性疾病亦造成民眾壽命減短。

根據美國疾病管制中心（CDC）21日公布的數據顯示，美國民眾2020年平均壽命降至77.3歲，相當於2003年的水準，創下1943年來最大年減幅，當時美國正投入二次世界大戰。

CDC國家衛生統計中心的人口統計學家阿里亞斯（Elizabeth Arias）與其他專家警告，美國人民的平均壽命可能無法在2021年回到疫情前水準，倘若疫苗無法有效對抗新的變種病毒，美國的平均壽命可能進一步下滑。

高傳染力的Delta變種病毒造成近來美國確診、住院與死亡案例攀升，特別是美國部分疫苗接種率低的地區。

醫師與公衛官員表示，疫情對美國的衝擊還未全面顯現，2020年許多民眾延後或暫緩接受糖尿病或高血壓等慢性疾病治療，在防疫期間承受壓力與隔離，而且中斷正常飲食和運動習慣。

美國西北大學費恩伯格醫學院的預防醫學教授勞埃德-瓊斯（Donald Lloyd-Jone）指出，上述因素對健康造成中期與長期影響，醫師與患者得花數年時間治療。

新冠肺炎是美國2020年平均壽命下滑的元兇，直接或間接促成 該年385201人喪生，並成為2020年美國第三大死因。美國第一與第二大死因分別為心臟疾病與癌症。

CDC指出，除了新冠肺炎病毒，謀殺、糖尿病和飲酒導致的慢性肝病等疾病，引發更多死亡案例，也讓平均壽命減短。根據警察、研究員、市長和地方官員表示，封鎖令、經濟衰退和警方執法不當引爆民眾怒火，造成美國部分大型城市謀殺案增加。

統計顯示，2020年美國藥物過量的死亡案例增加將近三成。