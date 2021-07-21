河南鄭州暴雨成災，不少明星慷慨解囊，孫儷鄧超夫婦、楊冪、范冰冰等人都大方捐款，女星程瀟卻突然在微博發文：「捐款不是攀比」，希望大家不要用捐款衡量一個人，而是要把重點放在雨災事件上，可後來她又秒刪文，並被發現在另個小號發文。

程瀟在這次災情中捐款10萬人民幣（約台幣44萬元），未料卻被網友直接點名批評：「背著15萬的包，卻只捐10萬，不如捐兩個包呢」，或許是看到酸言有感，程瀟再發文：「捐款，捐也說，不捐也說，捐的少了也說（才捐了這麼點），捐的多了也說（怎麼還沒有上次捐的多），什麼時候開始用捐款來衡量一個人？捐款不是攀比……每個人盡自己一份心，關注在事件上不好嗎……。」

程瀟捐款被酸少，發文後又秒刪。（圖／翻攝自微博）

程瀟小號發文惹議，但有網友說明是小號先發文，只是在笑其貓睡姿。（圖／翻攝自）

雖然程瀟馬上就刪掉該篇貼文，但有娛樂博主發現她用小號發文：「真是笑吐了。」讓眾人一頭問號，直問「什麼操作？」因此又惹怒不少人，可有網友跳出來替程瀟抱屈，解釋小號比大號先發文，而那句「笑吐了」是在笑她配圖中愛貓的睡姿，希望外界不要被帶節奏。

另外，大家對於程瀟捐款被嫌少一事也有兩派想法，有人照酸「捐款是好事，真的不想捐就算了，沒必要陰陽怪氣」、「一個包就15萬，捐個10萬有這麽不情願嗎」、「愛捐不捐，搞得大家逼她一樣，戲真多」、「她一個包15萬是真的嗎，捐好多啊少買一個包」，但也有人挺程瀟「捐款獻愛心也要被冷嘲熱諷嗎？」、「不要道德綁架好嗎，捐多捐少是心意」、「捐多捐少不捐都沒錯啊，沒必要逼捐」，意外掀起陸網熱議。