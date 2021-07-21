台積電先前頻頻傳出，有意前往日本興建半導體晶圓廠，根據日媒稍早報導，台積電正為赴日設廠做最終決定，最快本季就會做出決定，預計最快將於2023年投產，以生產28奈米製程晶圓為主，月產能高達4萬片。

先前日媒屢屢報導，在日本政府經濟產業省的主導之下，台積電可能和Sony，於日本當地合資設廠，且於年底前會先設立製造半導體合資公司，該廠區主要將生產40奈米至20奈米的製程，用於家電、汽車和機械產業等類別。

針對台積電赴日建立第一座晶圓廠，台積電總裁魏哲家於15日線上法說會回應，目前不排除任何的可能，而在日本建立第一座晶圓廠正在評估中，該公司正處於對此事進行盡責調查階段。

《日經亞洲》引述知情人士說法，台積電正為於日本設立第一座晶圓廠做最後決定，計畫於日本西部九州島熊本設廠，該計畫分2期進行，一旦2期計畫達成，新工廠即能投入生產，且預計生產以28奈米製程技術為主的晶圓，月產能高達4萬片。

報導指出，28奈米製程運用範圍之廣，包含車用晶片、電子消費產品、影像處理器等產品的晶片運用。

這座工廠預計主要是為台積電於日本最大客戶Sony生產影像感應器，據報導稱，台積電對此合作抱持著開放態度，而這也使Sony於工廠營運方面，和日本政府的協商有更多的話語權

不過該知情人士指出，台積電的決定仍受許多因素影響，其中包括日本政府的支持，以及當地供應商對相關基礎建設和發展供應鏈所做的承諾。