日本NHK報導，日本政府在7月20日的內閣會議上敲定發布了2021年的《警察白皮書》。

白皮書指出，2020年，日本全國警察共立案偵查非法訪問等網絡犯罪9875起，創歷史新高。此外，隨著電子支付服務的普及，因身份驗證機制不完善而被盜取金融機構存款等案件仍在不斷發生。

白皮書稱，部分竊取日本企業和研究機構機密信息的網絡攻擊可能存在來自國家層面的參與。今年4月日本警方曾透露，疑似有駭客集團受中國人民解放軍指示，對日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等發起了大規模網絡攻擊。

據報導，為應對各種網絡空間威脅，日本警察廳計劃在下一財年採取新設「網絡局」等措施，大幅推進組織架構變革，並與海外執法機構合作，進一步加大打擊力度。

美國和英國、歐盟、北約等於19日晚發表聲明，指責中國對世界各國發動網絡攻擊，聲明指出與中國政府有關的駭客團體「APT40」等很可能參與其中。

有關人士稱，經日本警方調查，該團體過去曾對日本的大型化學廠商和商社發動過攻擊，目前尚未確認有資訊洩漏等具體損失。日本警方呼籲國內其他企業等提高警惕，同時正在與國外機構進行合作，收集相關信息並強化對策。

日本國家公安委員長棚橋泰文在20日的內閣會議結束後對記者說：「網絡攻擊的威脅極為嚴重，今後我們將繼續與國際社會保持一致，防患於未然。」