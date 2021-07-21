金管會正式啟動「公司治理3.0－永續發展藍圖」，要求上市上櫃公司揭露永續發展相關資訊，使投資人可知悉ESG（環境、社會及治理）議題對企業之影響。會計研究發展基金會王怡心董事長指出，疫情下企業經營型態轉變，對會計、審計和數位工具應用帶來很大影響，除了讓企業思考如何能在遠距、居家辦公的情形下，仍能維持財務及非財務資訊品質，也使得數位化進程加快，對永續議題更加關注。

會計研究發展基金會和台灣證券交易所7月21日共同主辦「企業永續報導與財務報導之數位化」線上研討會。會中邀請金管會證券期貨局組長尚光琪、組長黃仲豪、XBRL國際組織執行長John Turner，分別就公司治理3.0—企業永續報導、企業自行編製財務報告，以及XBRL於企業永續報導與財務報導之新應用等議題，透過線上交流進行分享。

台灣證券交易所總經理簡立忠提及，證交所投注心力，提供XBRL財務報告語言等數位工具，協助企業對財報、永續報導等資訊，加速數位化落實。

尚光琪強調，未來將陸續發布年報附表新規範、增訂參考範例及揭露指引，引導公司揭露重要環境和社會議題，具體實踐企業永續發展，盼能將ESG內化成企業DNA。

黃仲豪也提醒，過去企業編製財務報告，過分仰賴會計師調整甚至是代編，因此公司治理藍圖3.0重申，推動上市櫃公司公布自結年度財務資訊、縮短年度財務報告公告申報期限，並再次強調財報編製及產出，為企業管理階層之責任。

Turner以歐盟為例，日前發布綠色新政（New Green Deal），要求企業於2050年達到淨零碳排，因此企業ESG揭露如何具有重大性、可比較性，將成為未來非常重要的議題。Turner也提到，今年聯合國氣候變化大會（COP26）的討論將非常關鍵。

談到台灣證券市場財報揭露的發展，XBRL委員會陳麗卿主任委員提到，目前臺灣2千家上市公司每季度提供四份主要報表，均可以透過證交所網站免費下載數據，根據投資者與數據使用者回饋，XBRL數位化資訊非常有益於其使用。目前臺灣亦有518家上市公司以GRI標準提交社會責任報告書，依據金管會的規定，將加強ESG資訊揭露，納入TCFD與SASB於報告框架中。