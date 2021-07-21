億萬導演溫子仁回歸恐怖片，執導的《疾厄》21日曝光海報及預告片，這也是他繼《奪魂鋸》、《陰兒房》、《厲陰宅》等系列電影之後推出的原創恐怖驚悚片，不僅重回恐怖大師的根源，也展現恐懼的新視角。

溫子仁對於《疾厄》感到非常興奮，甚至直說「不知道該怎麼描述它」，他表示當他還是青少年時，就非常崇拜布萊恩狄帕瑪、達利歐阿基多、大衛柯能堡等恐怖大師，因次想在大片之間拍一部小型的電影，透過這部片重回那些他熱愛的80年代驚悚風格。

片中由安娜貝爾瓦莉絲飾演的麥迪森，生活發生了可怕的轉折，開始不斷看到恐怖謀殺案實況的異象，逐漸瀕臨崩潰。當她發現這些宛如噩夢般的幻象，實際上是真實發生過的殘忍血案時，更加陷入痛苦的深淵，而這一切似乎也與一位名叫蓋博瑞的魔鬼有關。

溫子仁跳脫大眾對他熟悉的鬼屋、惡魔附身等既有印象，表示《疾厄》與過往那些嚇人的電影不同，「是一部跨類型的電影，是恐怖片，同時也是傳統的驚悚片，跟心理驚悚、連續殺人犯有關。也有可能是一部怪物電影。」《疾厄》預計9月2日在台上映。