台中市一名林姓男子自2019年起接手原由詹姓老翁所經營的釣蝦場，但在一次台電人員前往稽查時，發覺釣蝦場的電表計量器被私接電源，經台中地檢署偵查，揪出原來早在詹男營業時就開始竊電，前後少繳逾30萬電費，台中地院依竊盜罪處詹男拘役55日，得易科罰金。

判決書指出，詹姓男子原為台中市某間釣蝦場的經營者，於2019年5月將釣蝦場轉讓給林姓男子，卻為節省電費，逕行更改電表計量器致其失準而無法有效計量，達到竊電的目的。

全案曝光則是因，台電發現釣蝦場長期用電異常，便於2019年9月間前往稽查，才發現電表遭竄改，遂向林姓男子提出告訴，經台中地檢署偵查後發現在詹姓男子經營時電表就已被竄動，自2018年9月至2019年5月間，竊電約4.6萬度，造成台電損失逾30餘萬元，自動檢舉簽分詹男偵辦並起訴。

詹男在偵訊期間否認有竊電，稱自己僅國小畢業，沒有能力去更改電表竊電，且他年紀已大經營釣蝦場是為靜養，不會做犯法的事。

法官勘驗現任釣蝦場林姓老闆的證詞，林男稱並未更動過電表，是直到台電人員稽查時才知道電表被更動，且電表更動後電費就明顯暴增，此後也維持暴增的數據，此外，林男表示，他在接管釣蝦場前是多年的忠實釣客，指證釣蝦場的營運模式與之前雷同，並無大幅度變動。

台中地院法官認定，釣蝦場在詹男經營期間的每期用電量，實際上應與台電人員更正電表後暴增的電度數相同，且詹男曾在警詢時坦承經營釣蝦場7至11年，理應了解釣蝦場大約的用電量，也應察覺每期用電度數與電費明顯偏低，卻仍繼續使用，因此不採信說法。依竊盜罪判拘役55日，得易科罰金，沒收30萬不法所得。可上訴。