由於美國在新冠肺炎（COVID-19）疫情、大選和社會事件引發的街頭衝突，以及總統拜登宣示收緊槍械管制下，民眾正持續搶購槍械和彈藥。美國彈藥製造商「Ammo Inc.」已宣布，預計本季營收較去年同期增加4倍，並正增設一間新工廠。

「Ammo Inc.」宣布，該公司本季（7月1日至9月30日）營收預計將達5100萬美元（約新台幣14.3億元），較去年同期增加4倍。該公司執行長瓦根哈爾斯（Fred Wagenhals）也表示，其面積16萬平方英尺（約14864.5平方公尺）的新工廠已在威斯康辛州曼尼托渥（Manitowoc）動工，預計2022年建成，將為當地帶來300個工作機會。

投資公司「Aegis Capital」的槍支行業分析師狄奧尼秀（Rommel Dionisio）告訴《富比世》（Forbes），美國槍枝銷售量自2020年初以來大幅增長，彈藥需求也因此出現「歷史性的激增」。先前美國槍械大廠史密斯＆威森（Smith & Wesson）才宣布，其2021財年（2020年5月1日至2021年4月30日）淨銷售額達11億美元（約新台幣308億元），較2020財年增長1倍。

《富比世》表示，在新冠疫情下，由於經濟動盪、政治對立、大城市犯罪率上升、多起大規模槍擊事件、對亞裔人口的仇恨犯罪、街頭動亂等危險情況，包含女性和亞裔美國人等少數族群在內，許多美國民眾開始購買槍械自保。另外，由於拜登已宣示將收緊槍械管制，尤其將針對在多起大規模槍擊案中被使用的AR-15家族步槍，讓許多槍械愛好者趕在法令通過前積極屯貨。