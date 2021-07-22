國道一號北上33公里處21日晚間發生火燒車。（翻攝臉書社團《我是五股人》）

國道一號北上33公里處21日晚間11時許發生火燒車事故，據了解，疑似為一輛白色的BMW於路中央起火燃燒，朱紅色的火焰迅速吞噬車身，燒紅夜空，火勢已於稍早撲滅，駕駛自行脫困無生命大礙。

現場畫面被網友目擊，拍攝上傳至臉書社團《我是五股人》，引起網友討論。據了解，現場火勢已於晚間11時50分撲滅，50歲的駕駛自行脫困，並無生命大礙，詳細事發原因仍待進一步釐清。