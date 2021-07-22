國1北上BMW火燒車 火焰吞噬車身燒紅夜空 00:002021/07/22 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上33公里處21日晚間發生火燒車，熊熊火焰吞噬車身。（翻攝臉書社團《我是五股人》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上33公里處21日晚間發生火燒車。（翻攝臉書社團《我是五股人》） 國道一號北上33公里處21日晚間11時許發生火燒車事故，據了解，疑似為一輛白色的BMW於路中央起火燃燒，朱紅色的火焰迅速吞噬車身，燒紅夜空，火勢已於稍早撲滅，駕駛自行脫困無生命大礙。 現場畫面被網友目擊，拍攝上傳至臉書社團《我是五股人》，引起網友討論。據了解，現場火勢已於晚間11時50分撲滅，50歲的駕駛自行脫困，並無生命大礙，詳細事發原因仍待進一步釐清。 壓線身障車格挨罰1200元 法官認1關鍵判撤罰 2021 TY STAR網紅培訓營 高效網紅速成祕法大公開 #國一路況 #國道路況 #即時路況 #火燒車 #BMW 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BMW Online Shop線上訂車服務正式上線 全車系60期零利率同步實施中 10:402021/07/20 汽車情報-優惠快訊 無畏疫情外銷訂單連16紅 海外生產比1年半新低 16:482021/07/20 財經 採買、料理、上餐桌 營造宅食好時光 11:302021/07/21 生活 東奧包機風波燒不停 體育署長請辭待命 04:102021/07/21 焦點要聞 外銷訂單連16紅 下半年動能趨緩 04:102021/07/21 財經焦點 《國際產業》晶片衝擊 BMW萬輛汽車生產停擺 11:442021/07/21 財經 BMW敞篷跑車衝進小吃店！無辜3員工與2駕駛受傷送醫 10:382021/07/21 社會 宅在家也能還原餐廳美味 4品牌重磅推生鮮肉品組合 19:092021/07/21 生活 高雄婦登柴山迷路 歷經10小時大雨中獲救 15:062021/07/21 社會 詐騙車手帶律師高調爭凍結贓款 警現場拘提 13:202021/07/21 社會 145歲億載金城洗澎澎 紅磚亮起來 04:102021/07/21 焦點要聞 社會熱門新聞 奧迪R8國道飆239km警PO罰單 萬人洗版砲轟：速限停石器時代 - 社會 巨球美魔女大戰少年仔1小時2回！下海原因好悲傷 - 社會 國防大學男女學生真槍實彈演活春宮 遠距教學「全程連結」部長氣炸 - 社會 義大利辣妹輾壓台74線 杜卡迪重機狂飆時速300km - 社會 國1北上BMW火燒車 火焰吞噬車身燒紅夜空 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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