東京奧運即將開始，日本新冠肺炎疫情卻三度反撲壓不住，演藝圈現又傳出有人染疫，這次是24歲美女主播齋藤千春，日前她才被拍到和劈腿男主播小林廣輝過夜，因此確診格外引發討論。

齋藤千春原本是日本偶像團體「乃木坂46」成員，離團後加入朝日電視台擔任晨間新聞女主播，從偶像界轉戰主播界相當罕見，亮眼表現也受到不少肯定。而她平常搭檔男主播羽鳥慎一播報重要事件，21日卻不見其身影，羽鳥慎一就在節目中表示，齋藤千春20日突然感覺身體不適，一度高燒到39度，接受PCR檢測後發現確診，目前她的體溫已經下降，而這期間將由山本雪乃代理齋藤千春播報新聞。

齋藤千春上月被拍回小林廣輝家過夜。（圖／翻攝自IG、推特）

齋藤千春上月初被日本周刊直擊到TBS電視台主播小林廣輝家中過夜，爆出熱戀，沒想到男方隔天又帶另一任職航空公司的女性回家，更被挖出劈腿6女的荒唐情史，事情曝光後，小林廣輝則在節目上公開道歉。

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