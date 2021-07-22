中央氣象局持續發布第6號颱風烟花的海上颱風警報，氣象局預報中心課長林秉煜表示，颱風持續增強、暴風圈有擴大趨勢，受到颱風外圍環流影響，北台灣降雨將逐漸明顯，今(21)日晚包括雙北、桃園的降雨量都有60毫米以上，目前已針對苗栗以北、宜蘭山區發布大雨特報，明(22)日降雨將更為明顯。至於是否還有機會放颱風假？氣象達人彭啟明稍早表示，暴風圈目前還沒有觸碰到陸地，可能還沒有放假與否的問題，但周五晚到周六白天仍要持續留意。

烟花颱風海警發布 氣象局最新說明｜2021.07.21

第6號颱風「烟花」(國際命名：IN-FA)持續往台灣靠近，中央氣象局已於21日晚8時30分發布海上颱風警報，入夜後北部降雨越發明顯，雙北、桃園、新竹的小時累積雨量已經來到60毫米，西半部、東半部、澎湖、金門、馬祖明(22)日起要慎防8-10級強陣風，基隆北海岸到台東地區也已經觀測到3-5米浪高，海邊活動要十分注意。

林秉煜表示，烟花目前位在台北東南東方530公里海面上，以每小時6公里的緩慢速度轉西北西方向移動，強度上仍有增強趨勢，基隆北海岸到台東地區已經觀測到3-5米的浪高，西半部、東半部、澎湖、金門、馬祖也要慎防8-10級強陣風。

由於外圍環流已經開始影響台灣，雨勢越晚越明顯，周四到周六這段期間，尤其周五和周六颱風最接近台灣，北部、宜蘭地區有局部大雨或豪雨，尤其北部山區甚至有局部豪雨等級以上劇烈降雨發生。

降雨部分，受到颱風外圍環流影響，北台灣雨勢21日下半天起已經明顯起來，台北市、新北市、桃園市、新竹地區的小時累積雨量來到60毫米，然而不只山區，平地降雨也十分明顯，周五、周六颱風最靠近台灣，北部、宜蘭地區有局部大雨或豪雨，尤其北部山區甚至有局部豪雨等級以上劇烈降雨發生，氣象局也已針對今晚至明日苗栗以北地區，以及宜蘭山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，請民眾注意瞬間大雨及強陣風。

林秉煜提醒，適逢大潮期間，漲潮和雨水都不易排出，沿海低窪地區容易有積淹水情況，颱風動向也仍有不確定性，氣象局將持續關注。