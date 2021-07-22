「看電影，是我教導孩子生命教育的方法。」將電影融入教學20年的陳建榮老師，透過一部部電影裡的角色和故事，打開與孩子對話的管道，更讓孩子懂溝通、敢創造、會樂活、善關懷、能思辨！

【精彩書摘】

物質上的貧窮容易解決，但心靈的匱乏與孤寂，卻是現代人最大的需求。人類是無法完全孤獨的存在，透過關懷，可以讓孤單的靈魂找到出口。關懷不是一種手段，而是付出的過程，在幫助別人的同時，也能夠自我成長，活出生命意義，得到心靈層次的富足。

關懷力不是一項技能，而是我們對生命的認知、觀照與實踐。外國人常說：「臺灣最美麗的風景是人。」溫暖的人情味、主動伸出雙手的習慣與胸襟，都是這世代必備的公民素養。尤其當社會進入少子化，獨生子女的家庭漸多之際，孩子若能從大人的相處培養同理心、實踐關懷力，都將讓這個世界變得更美好。

《奇蹟男孩》wonder

由於出生時臉部殘缺，讓奧吉經歷了27 次手術，怪怪的面容讓他習慣戴上頭盔，假裝自己是太空人。雖然在學校被霸凌，但在痛哭之中，他仍學著擁抱自己和家人，用才華幫助同學，讓師長看到更多教育的價值。可貴的是，在愛與關懷的人際互動影響下，讓原本殘酷的生命，也能轉為不可思議的奇蹟。

｜本片亮點｜

適合與低中年級以上的孩子一起觀賞，劇中帶著深度與誠意，討論校園霸凌的議題。一開始從男主角視角出發，讓人以為是單純講「顱面骨發育不全症」的故事，接著才發現，劇情從姊姊、姊姊的朋友、男主角同學等不同人角度去看同一事件，所產生的多元觀點，讓觀眾對不同人物產生理解，明白每個人的行為背後，都有著不為人知的苦衷。

男主角的家庭是一個優良模範，有著具幽默感、關心、陪伴孩子的爸媽，為家庭滋養出許多愛的正能量。加上學校師長積極處理霸凌的態度，朋友在相處中產生的同理關懷，還有不時出現的金句，都讓此片成為親師生必看的佳作。

｜值得學習的角色｜

奧吉：

因為天生的疾病，成為被家人圍繞的太陽。幽默、純真、堅強的，在親友的扶持下，成為平凡中不平凡的人物，傳遞出更多生命意義。

薇亞：

體貼懂事、疼愛弟弟的姊姊，也是家中相對被忽視的孩子。因為好朋友突然疏遠，讓她陷入沮喪中，幸好遇到賈斯汀，從密切的友誼進展成情侶。失意中，總想起外婆對她無比的關愛，最後終於在戲劇成功表演中與好友和解，同時獲得掌聲。

奧吉爸媽：

性格不同的夫妻，但面對奧吉激動的情緒，總是用溫暖的言語力量來鼓勵孩子：「我們每個人臉上都有印記，那是引導我們人生的地圖。」爸爸幽默風趣、媽媽溫暖聰慧，為了奧吉，他們都做出一些個人生涯的犧牲。

傑克威爾：

奧吉的好同學，善於察言觀色。從奧吉身上發現四件事你會習慣他的臉、奧吉真的很聰明、奧吉真的很搞笑、我真的很想跟他做朋友。後來發現自己「誰也不想得罪」的個性深深傷害了奧吉，又從奧吉身上學會勇敢，出手打了班上的小霸王，雖然引起一陣風波，卻意外翻轉奧吉與大家的關係。

涂校長：

深具教育愛的長者，任何決定都是站在教育立場來思考，可以看到學生表象行為的內在動機。在處理校園霸凌時，也敢為教育理念和初衷，守住最後一道防線。面對有錢有勢家長的抗議，堅持用正向積極的方式，處理孩子面臨的兩難情境。

｜開啟思考的延伸提問｜

1.《奇蹟男孩》說故事的方式和其他電影有何不同？

電影以維持原著每個章節不同角色的故事結構，將原著的六、七個章節，濃縮成四個人的角度：奧吉、薇亞、傑克威爾、米蘭達。隨不同角色的故事推演，拆解又建構了奧吉的周遭世界。多元視角照顧了每一個角色的心情，讓觀眾從外在的表象，看到內心的苦處。看懂了這些，便會發現四個人物都令人心疼，也明白在互相關懷、扶持下，可以產生多巨大的奇蹟。

2.我們自己的外表與內在有什麼不一樣？

我說的話、做的事，背後的用意是什麼？進一步了解自己，才能誠實面對自己。如傑克一樣，誠實面對，就會知道誰是自己想要深交的朋友，讓自己不必在四處討好的處境中痛苦打轉。

3.電影用了哪些象徵及對比手法，讓故事更富內涵及深度？

太空帽隱藏自己的脆弱；學校出現星際大戰的喬巴卡，則讓被孤立的學校生活不致孤單無依；還有家中的小狗，過世時連幽默的爸爸都哭了，象徵家庭充滿濃厚的情感。

另外，從課堂的實驗：光線經過水的介質而產生折射，思考存在事物表層下，什麼才是真相？美與醜、外表與內在、富有與平凡，還有媽媽所說：「有人小心眼，你就寬宏大量。」外表與內在不見得都相同，有時處處起衝突，正因如此，才更引人反思。

4.電影所說的奇蹟，講的就是奧吉嗎？

英文片叫「Wonder」，中文多加了男孩，有點侷限思考的廣度。奧吉固然帶給身邊人諸多啟發，但他一路上的成長，其實收到許多人的關懷與仁慈，包含：爸媽、校長、老師、姊姊、米蘭達、傑克威爾等，甚至在被孤立時，第一個伸出援手的女同學桑默，是這些人一起創造出更大的奇蹟！也許人生充滿許多未知的苦難，但自我解嘲的幽默，也可以化解無形中的限制與枷鎖。

(本文摘自《用電影和孩子談生命中重要的事》/親子天下)

【作者簡介】

陳建榮

愛冒險、愛電影、愛把世界帶給孩子，小時看完電影掉進水溝便與電影有不解之緣。來自古都台南，和主角一樣想來大城市闖蕩；愛影成迷，當電影社長延畢去電影公司上班；愛影成章，獲得電影相關課程設計多元獎項；愛影成群，獲邀國內外分享電影多元教學法；愛影成真，獲特殊優良教師及教育創新領袖；相信好電影能夠連結世代，讓親師生的情感動人放映。