這兩年全球爆發的新冠肺炎疫情，拉大了彼此距離，也縮小了生活空間，當所處空間變得狹隘時，我們要如何怡然自得、保持身心平衡？由此可見樂活的重要。將電影融入教學20年的陳建榮老師，在《用電影和孩子談生命中重要的事》一書中，希望建構「樂活」必須從小就開始培養的價值觀。

【精彩書摘】

幸福是一種需要付出與身體力行的學習，並從學習中感受到活著的美好，經由不斷實踐，才能影響周遭，直到改變環境、達到地球共好的一天。在此篇樂活力，便是從人本出發，然後擴及生活及生態環境，挑選出下列相關電影，一同認識「LOHAS」帶來幸福感的重要。

《黑熊來了》Formosan B.B. is Coming

藉由一隻隻黑熊的故事，看黑熊、人類與臺灣重要的深情守候。黑熊不僅是臺灣一級保育類動物，也是許多時刻宣傳國家的重要形象，在保育工作上有著刻不容緩的急迫。

電影故事從2008 年開始記錄，麥覺明導演透過鏡頭，於山林間探尋黑熊足跡、數量及生活過程。在翻山越嶺、設阱捕捉繫放的過程中，得到極為珍貴的畫面。片中涵蓋四隻黑熊的故事，最後將視角延伸至馬來熊與北極熊，對於同樣面臨生存危機的熊族，疾呼保育物種及維護自然環境的迫切。

｜本片亮點｜

導演花十一年長期追蹤拍攝黑熊而成的兩小時紀錄片。片中得見臺灣秀麗的山林美景，也看到生態保育的現況。跟著臺灣黑熊媽媽黃美秀教授的團隊深入高山，從記錄黑熊生態及捕捉繫放過程的第一手資料，窺見生態保育的重要。

｜值得學習的角色｜

黃美秀教授：在美國求學中，發現對臺灣黑熊的狂熱喜好。回來之後投入黑熊的生態調查研究，成為臺灣首屈一指的人物。她的調查成就、看到黑熊受傷而不全殘肢的不忍，以及對黑熊展開救傷行動的行為，在在令人感動。

麥覺明導演：為播了將近二十年《MIT 臺灣誌》導演，記錄臺灣從南到北大小山林絕景。此片更花了十一年，花費人力、財力、物力並跋山涉水，才拍到這些珍貴畫面。縱使投入許多，有很多時間根本沒拍到黑熊，由此可見涉入生態領域工作的辛苦，著實讓人敬佩。

研究團隊：跟著老師腳步，不辭辛勞，既要煮飯也要工作，有時還得冒著生命危險。同時告訴大人，挖掘、支持孩子的興趣是多麼重要。這些年輕學子因為熱愛，看見黑熊、得到調查成果及救傷經歷，都成為自我生命的幸福時光。

熊吉拉：高大威武、身手矯健，顛覆大家想像的一隻黑熊。面對團隊設計的陷阱，聰明使出各種瑜伽姿勢，避開陷阱吃到蜂蜜。牠的反應超越一般人對黑熊的印象，甚至改寫原有的研究資料，開啟了對黑熊認識的新篇章。

｜開啟思考的延伸提問｜

1.片中的四隻黑熊分別有什麼樣的故事？

第一隻黑熊失去熊掌，讓人怵目驚心。黃美秀老師解釋，斷掌對年長母熊的生存將造成威脅，五爪只剩下頭尾兩爪，使牠們在爬樹時，無法穩固抓住樹幹。

第二隻公黑熊是熊吉拉。雖然胖壯，但靈巧、智商高，可使出高難度動作避開陷阱，並到攝影鏡頭前玩弄一番才揚長而去。第三隻母熊，斷掌、斷腳趾、牙齒發炎，可知歷經多次捕獸夾的蹂躪。

牠是團隊首次積極介入救傷的黑熊，經麻醉後從高山上被載運到臺北木柵動物園救治，之後回放山林的過程，有著難以想像的困難艱苦。經過一年追蹤，牠恢復健康，長胖許多。由此顯示人類的介入搶救，也可成功挽救許多保育類動物。

第四隻為南安小熊妹仔，掀起當時臺灣人民關注熱潮，並發起募集野果計畫。妹仔待在照顧中心長達八、九個月，受黃美秀老師團隊拿捏尺度的行為能力養成及訓練。當牠野放成功時，不禁讓觀眾熱淚盈眶，成了重要的生命教育。

2.電影讓我們釐清哪些對黑熊的錯誤觀念？

受童話故事影響，以為遇到黑熊要爬到樹上或裝死，電影告訴我們這些全部錯誤。熊是爬樹高手，遇到時要保持冷靜，快步離開才是。

3.人類生活與保育類動物生存如何維持平衡？

據美秀老師調查，十五隻黑熊中超過一半是斷掌，可知捕獸夾的可怕。但捕獸夾是許多獵人的謀生之道，因此在立法管制使用或運用的拿捏上，值得相關單位進一步討論及清楚制定。人民也應該拒吃、拒買野味，在不破壞山林生態上，遵行無痕山林原則，凡走過不留痕跡。目前臺灣的黑熊數量估計為200 ～ 600 隻，以保育安全門檻來說，必須達到2000 隻以上。黑熊依舊處在瀕臨絕種的處境。

4.臺灣黑熊對山林有何重要性？

當大分山上青剛櫟果實成熟時，是山林動物來此開「Party」的時刻。美味的青剛櫟果實除了讓黑熊飽餐一頓外，也讓黑熊帶著這些種子離去、排遺散播，給了青剛櫟四處發芽成長的機會，是永續自然生態上重要的一環。從調查得知真正的臺灣黑熊有別於其他熊類，牠是會築巢的，更凸顯其特殊性。

5.到底什麼才是樂活？

不僅追求自身過得健康快樂，也要與環境一起達到共存共榮的狀態。樂活的價值不是來自可量化的金錢報酬，而是為了自身夢想，為環境付出的點點滴滴。

(本文摘自《用電影和孩子談生命中重要的事》/親子天下)

【作者簡介】

陳建榮

愛冒險、愛電影、愛把世界帶給孩子，小時看完電影掉進水溝便與電影有不解之緣。來自古都台南，和主角一樣想來大城市闖蕩；愛影成迷，當電影社長延畢去電影公司上班；愛影成章，獲得電影相關課程設計多元獎項；愛影成群，獲邀國內外分享電影多元教學法；愛影成真，獲特殊優良教師及教育創新領袖；相信好電影能夠連結世代，讓親師生的情感動人放映。