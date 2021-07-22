【回憶殺】周星馳的經典電影《賭聖》在當時引起廣大迴響，至今仍會被拿出來討論，片中集結了周星馳、吳孟達、吳君如、張敏等大咖演員，然而還有一位大明星藏在其中，那就是洪金寶的奶奶錢似鶯，儘管只有暴打周星馳的幾幕鏡頭，但她其實是大陸第一代電影女俠。

錢似鶯1909年於上海出生，由於算命師說她活不過9歲，除非當男孩養，她從8歲開始就被迫女扮男裝，還參加了雲集南北武林名師的精武體育會的功夫班，由於精武體育會不收女生，她只能繼續扮男裝，直到一次上廁所時被識破，但師父看她聰明便網開一面，讓她繼續學。

錢似鶯還曾拍過徐克的電影。(圖/翻攝自微博)

16歲那年錢似鶯透過家人介紹給片商開始拍戲，一入電影行就當主角很快就打開知名度，21歲演出《江南女俠》更是一舉成名，紅遍東南亞，讓她獲封「中國第一女俠」，她的一生中拍了40多部戲，其中就有20幾部武俠片，後來錢似鶯嫁給導演洪濟，一起創立了影視公司，夫妻倆生了五子二女，有20多個孫兒孫女，其中一個孫子就是武打巨星洪金寶。

洪金寶和錢似鶯祖孫倆合照。(圖/翻攝自微博)

錢似鶯為了家庭一度息影，不緊資助了于占元開辦的「中國戲劇研究學院」，更將雙胞胎兒子金龍、銀龍和孫子洪金寶送去學習，一直到1963年，洪濟去世，孩子也都長大了，錢似鶯才又復出客串電影，偶爾跑跑龍套，錢似鶯曾開玩笑說：「很多大牌明星都做過我的子女！」舉凡周星馳、張國榮、梅艷芳、林青霞人都是她的兒女，難怪被稱為香港演藝圈的「洪媽媽」。