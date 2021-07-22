航運股早盤反彈後，隨即賣壓出籠急殺，終場貨櫃三雄的陽明打入跌停、收在153.5元，長榮與萬海跌停敲開，分別收在155元、238.5元，航海王再掀腥風血雨。PTT股版老手勸告水手們，別再執著航運的消息面，看陽明殺破182元現增價，前低159元也摜破，這是最糟糕的訊號，不禁令人想起，當年國巨股價都快腰斬，還是不斷傳出營運利多消息。

長榮股東會今登場，儘管總座樂觀看下半年市況，仍是穩步前行，第3季旺季優於第2季，但市場並不買單，航運股紛紛跳水，終場陽明摔落跌停、收在153.5元，長榮與萬海跌停敲開，分別收在155元、238.5元。外資在連三天賣超陽明逾4萬張後，今小幅回補4224張，自營商則狂砍1.8萬張，投信小賣565張。

陽明15日現增案驚險過關，不少散戶以為182元現增價為重要支撐，在周一（19日）盤中股價拉到196.5元最高價，20日16萬張增資新股掛牌上市後，連兩日重挫，今一舉殺破現增價與前低159元。

市場人士分析，參與現增訊圈的大咖早已利用融券放空鎖住價差，20日券單大舉回補2.39萬張、融券餘額下滑至2.7萬張；而不知情的散戶追高搶進，已掉入套殺的陷阱。

PTT股版老手勸世貼文，陽明現增價182已經跌破，前波低點也被摜破，雖然不代表之後一定會跌，但出現很糟糕的訊號，別再執著航運的消息面，如果現在就是起跌點，套在裡面或是消息面買進的一定會賠得很慘。

原po提到，運價多高，獲利多好 ，旺季很旺，這不都是一兩個月前就知道會發生的事嗎？國巨當年都要腰斬，新聞上還都是好消息，但股價跌了就是跌了，沒有什麼還股價公道這種事。他強調，「大戶都出場了，型態還醜成這樣，誰還會那麼好心幫你解套。」

不少網友認同原po看法，表示「大航海時代已經結束！」、「早上174認賠，覺得怪怪的，高檔現增被騙QQ」、「150破了 水手才會怕啦」、「蠻中肯的 七月開始不知道多少韭菜要套在航運上」、「籌碼太亂要修正一下啊 大概修正50%就會反彈了」、「利多不漲就有問題 就是出貨了」。

另有人認為根本是被動元件巨頭翻版，「真的跟國巨一模一樣啊」、「又是國巨 我1000會提早出場」、「國巨從1300一路跌到580時 營收還在創史上新高」。

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