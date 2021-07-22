俄羅斯新聞社介紹東奧選手村的狀況，對於高大的俄羅斯運動員來說，東奧選手村房間浴室的天花板似乎太矮。

奧運金牌大國俄羅斯似乎相當不滿地狹人稠的東京準備的奧運選手村設備，教練到選手瘋狂抱怨房間太小、設備簡陋，像回到中世紀，不像21世紀的日本。

綜合日本共同社、《朝日新聞》報導，俄羅斯媒體日前指出，俄羅斯擊劍國家代表隊主教練馬梅多夫抱怨，東京晴海奧運村的房間和浴室空間太小，「猶如中世紀」。馬梅多夫從1988年漢城奧運以來，一共參加了9屆奧運，他目睹本屆東奧的選手村環境後表示從沒親自遇過這樣的奧運村服務，對此「感到震驚」，「這環境讓人無法想像是21世紀的日本」。

他抱怨浴室是多人使用，需要排隊，網路訊號也不好，強調不是運動員可以感到舒適的地方，聲稱自己並不介意，但是為球員們感到難過，還稱「運動員很可憐」。

不只馬梅多夫，報導引述俄新社指出，體操隊教練也抱怨「房間內只有床和邊桌」，似乎暗示設備太過簡陋。另外有俄媒公開網球選手卡察諾夫（Karen Khachanov）的頭快撞上浴室天花板的影片，還有女網選手維辛尼娜（Elena Vesnina）抱怨浴室「連肥皂都沒有」。

俄羅斯運動員介紹東奧選手村房間。

雖然選手與教練怨聲載道，不過俄羅斯奧委會（ROC）仍強調，「選手村一貫簡樸，但必要物資齊全，平昌冬奧也是如此。」男拳擊隊主教練法爾胡特季諾夫則表示，對選手村內包括餐飲在內的所有服務都很滿意。

針對俄羅斯代表團抱怨選手村像中世紀，東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎20日在記者會上坦承第一次聽說這事，回應會聽取相關意見，強調選手村「應當對於所有運動員及相關人員而言都很舒適。」

東奧組委會主席橋本聖子也表示會盡快做出真誠回應。