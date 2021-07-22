國內疫情趨緩，有望解除三級警戒，上班族重返工作崗位、學生回到校園、長輩外出，可能增加感染新冠病毒風險。《康健》邀請台大醫院感染科主治醫師呂俊毅直播開講，帶領讀者一次瞭解如何聰明打疫苗、做快篩，監測自我健康，安度疫情。

台大醫院感染科主治醫師呂俊毅。(圖/康健雜誌提供)

●呂俊毅的新冠疫苗、快篩教戰Q&A

Ｑ：疫苗種類不同，副作用強烈程度也不同，是否建議哪些人選擇特定疫苗？

Ａ：重組蛋白使用的歷史較悠久，過去大部分疫苗都是這一類。腺病毒載體和mRNA疫苗雖然都已研究幾十年，但直到這一次疫情才大量使用，這樣的新技術是否有人們現在還不清楚的副作用，確實值得關注。

不過到目前為止，這些新技術的疫苗已經做了不少動物實驗、人體實驗，並大量施打，基本上都是安全的，被認為是安全有效的疫苗，因此不太需要選，打得到的疫苗才是好疫苗，如果很嚮往某種疫苗卻打不到，再好也沒用。我的建議是，如果有機會打疫苗，不要選，絕大部分來說，腺病毒和mRNA疫苗都是安全可靠的疫苗。

現有疫苗面對變異株仍具有保護力。(圖片來源 / 康健雜誌提供）

Ｑ：疫苗混打到底行不行，是否保護力更強？

Ａ：首先，不同疫苗都是個別做研究，包括AZ和莫德納各自的研究都認為效果不錯，但若要把兩者研究一起相比，並不公平，因為忽略了各試驗的時空背景。

既然是個別研究，若要混打，是否安全、有效，都需要進一步研究。雖然現有的研究規模都較小，且是針對抗體反應進行研究，但確實顯示AZ混打mRNA疫苗的抗體反應優於2劑都打AZ疫苗，因此才有混打疫苗的呼聲，可能可以更有效對付變異株，人們有機會更快回到正常生活。

因此，若有更多研究出爐，甚至國內研究也證實混打的抗體反應更好，或許就該鼓勵混打，與其讓一半的人都打AZ、一半的人都打mRNA疫苗，不如讓所有人都打AZ加mRNA疫苗，獲得更好的保護力。

Ｑ：必須達到多大規模的研究證據，才能作為支持混打疫苗的依據？

Ａ：事實上，並非達到幾千或幾萬個受試者就能判斷是否應該混打，現階段比較欠缺的是有效性的實驗，也就是目前沒有混打的臨床試驗，讓一組人2劑都施打同廠牌疫苗，一組人混打，進而比較哪一組被感染或重症的人數較多。

不過，也可採回溯性的研究來分析，例如加拿大及歐洲部分國家已採行混打一段時間，或許有團隊已經在研究這群人之後感染或發病的機率是否有差別。若日後有這樣的研究報告，將更具說服力，優於目前只看抗體反應的方式。

此外，有些國家開放混打是考量疫苗的副作用，因為某些國家施打AZ疫苗引發血栓的機率較高，以加拿大來說，該國mRNA疫苗供應充足，因此直接禁打AZ，先前第1劑打AZ的人，第2劑一律改打mRNA疫苗。但台灣疫苗供應量沒那麼充足，如果沒有足夠的mRNA疫苗，實際執行上也很難做到混打。

不同篩檢方法各有不同優缺點。(圖片來源 / 康健雜誌提供）

Ｑ：慢性病患例如心血管疾病、癌症、自體免疫疾病等，打疫苗有沒有要注意的地方？

Ａ：打疫苗是為了預防感染新冠病毒，如果心臟病患、肺疾或免疫不全的人受到感染，通常病情特別嚴重，轉為重症死亡的機率特別高，所以這些人特別需要打疫苗，特別需要保護。包括心臟病、癌症、慢性病如高血壓、糖尿病等，都可以打疫苗，這些疾病都不是打疫苗的禁忌症。

不過，本身的慢性病還是要適當控制，比如原本血壓很高，沒有處理，如果打完疫苗血壓太高，心臟負荷不了就可能引發心肌梗塞，或者血管破裂引發腦溢血。

建議慢性病患還是可以打疫苗，而且原本的慢性病要好好控制、治療，只要慢性病在穩定、良好的狀態，施打疫苗並不會加重原本的問題。

Ｑ：平常有服用慢性病藥物，打完AZ疫苗後，是否需要先停藥一陣子，避免血栓？

慢性病必須好好控制，不須為了打疫苗而停藥，即便使用免疫抑制劑，擔心免疫系統受到抑制，疫苗可能沒有效果，這種情況也必須在病情穩定且醫師允許之下，才能稍微暫停用藥，等到疫苗的免疫力產生，再恢復用藥。千萬不要自行停藥。每個人的情況不一樣，原則上，原有的疾病要控制良好，再去打疫苗，應該就不會有問題。

Ｑ：長輩足不出戶、沒有群聚風險又擔心疫苗副作用，是否一定要打疫苗？

Ａ：如果長輩離群索居，幾乎不與人接觸，加上身體狀況不是很好，確實可考慮不施打疫苗。不過，這樣的人應該不多，因為即使自己不出門，還是可能有家人或親友來探望，仍有接觸風險。因此，除非真的住在很偏遠的地方，離群索居，才沒有施打疫苗的急迫性。

Ｑ：生理期身體比較虛，可以打疫苗嗎？

Ａ：生理期和接種疫苗沒有衝突，大部分女性生理期時，身體狀況也是穩定的，除非生理期很不舒服或貧血，就建議身體調養好之後再打疫苗。

Ｑ：為什麼有些人會在打完疫苗後猝死？

Ａ：國際上也常發生某些人打完流感疫苗後猝死，卻查不出和疫苗之間有因果關係，這是因為人們常忽略，即使不打疫苗，同樣的時間點還是會有人因為其他原因而死亡，稱作「背景值」。若疫苗真的會增加副作用、導致死亡，那麼發生率應該會高於背景值，否則很難說是疫苗的副作用所導致的猝死。但最好還是逐一找出個案的死亡原因，大部分都能找到，而且通常是其他的問題。

不過，還是有人很難相信，為什麼死者這麼巧，偏偏就在打完疫苗後心肌梗塞、腦中風等。事實上，這些疾病本來就是比較突發性，不論是否有打疫苗，任何人突然遇到這樣的事都很難接受，只不過在沒有打疫苗時，在不能接受之餘還是得接受，但如果死者剛好有打疫苗，人們很容易就會怪罪到疫苗。建議大家還是要更科學、理性地看待這個問題，把所有問題推給疫苗並不是最好的方法。

Ｑ：打完疫苗後出現發燒、頭痛、疲倦是正常現象，不需要吃止痛藥？

Ａ：打疫苗是為了訓練身體認識病毒的某一成分，等到真的病毒來襲的時候可以很快將它消滅。而免疫系統在認識這樣一個外來的成分時，會產生發炎、免疫反應，身體常有的感受就是發燒、腫痛或倦怠。

通常這種情況不用過度擔心，如果只是輕微不適、能夠忍受，不一定要吃止痛藥，但如果已經影響日常生活、無法工作，吃一點止痛藥也無妨，一般普通止痛藥對疫苗效果的影響非常小，除非是免疫抑制劑才有可能影響疫苗的免疫反應。假設出現特殊症狀、真的無法忍受，建議還是要就醫，可能視需要安排特殊檢查。

但不建議打疫苗前事先吃止痛藥，如果本來副作用就沒有很嚴重，很可能止痛藥是多吃的，任何藥物吃多還是會有副作用。

Ｑ：打完疫苗後的不適症狀會持續幾天？何時應該就醫？

Ａ：一般副作用在打完疫苗當天或隔天就會出現，持續1、2天，頂多2、3天，吃一點止痛藥或休息一下就會改善。如果打完頭幾天沒事，隔了4、5天或一週後才開始發燒、頭痛，就要考慮是不是其他疾病引起，如果都把原因指向疫苗，很可能錯過找到真正問題、及時診斷、治療的機會。

所以合理的副作用大概會出現在打完疫苗後的2、3天內，並且慢慢自行緩解，超過這個範圍就要找醫生協助診斷，看看是不是有其他問題。