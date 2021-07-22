夏天氣溫越來越高，總是感到疲倦、懶洋洋、心情鬱悶，特別在疫情期間只能待在家中，外出還要戴上口罩，讓人整個提不起勁！日本人認為夏天容易讓人覺得疲累，思考與行動力也變緩慢，日本人常以5種「食物」幫助身體在炎熱的夏天，能保有精神與元氣。

●水份、鹽份、維生素B、礦物質 喝味噌湯一次補充

很多人會懷疑，炎熱夏天怎麼會建議喝熱湯？事實上，日本人最常吃的家常菜「味噌湯」，只要喝上一碗，就可以同時補充水份與鹽份外，維生素B與礦物質也能夠一起攝取。此外，夏天胃口不佳，味噌等發酵食品，正好可以幫助調整腸道環境，免疫力也可能跟著上升，好處多多。

●在冷氣房也會缺水 透明保特瓶提醒自己:該喝水了

夏天就算待在室內，吹冷氣容易讓空氣變得乾燥，導致水份流失，在辦公室的上班族經常喝咖啡代替水，覺得能提神與補水份，但事實上咖啡因容易利尿，反而更容易讓水份流失，覺得口渴直接喝「水」才是最好的方法，但在辦公室或室內，常常會忘記「喝水」，視覺刺激就非常重要。

大罐保特瓶可以當作視覺刺激，提醒自己要喝水的道具，將1至2公升大容量保特瓶，裝滿水放在放在眼前，讓自己能夠看到就想到自己應該要補充水分，1天目標1至1.5公升，可是要記得喝水切記不要一口氣，當喉嚨覺得乾渴時，少量喝幾口，不要直接用嘴著瓶口牛飲。

毛豆富含維生素B1，可以讓身體比較有精神。(示意圖/本報系資料照片)

●晚上肚子餓可能睡不著 毛豆營養又不會造成腸胃負擔

為了不要中暑，每天能夠有好的睡眠相當重要，身體處於睡覺狀態得到休息並恢復精神，不過有時深夜肚子餓或吃飯比較晚，如果有便利商店開門，營養均衡的便當可能賣完，只剩下肉比較多的飯盒，或是更單調的三角飯團。其實，還有另一項選擇，就是便利商店賣的冷凍或冷藏毛豆，能夠給予飽足感，對腸胃的負擔也不會太大。

睡前如果肚子餓，完全不吃東西可能會影響睡眠品質，吃一些毛豆對腸胃負擔不會太大，如果毛豆太單調，可以加上豆腐或納豆，由於毛豆富含維生素B1，可以讓身體比較有精神，減少因天氣熱而懶洋洋，把身體狀態調整好，預先準備食材，肚子微餓時就可以填肚子並補充營養。

絞肉做成的日式漢堡排，可以攝取到維生素與蛋白質等營養素，也能減少消化系統負擔。(示意圖/Shutterstock)

●天氣熱食慾不好？ 日式漢堡排滿足味蕾和鼻子

不過，夏天炎熱不想吃東西，就算勉強自己吃點東西，身體精神可能難恢復，營養均衡也不容易兼顧。建議可以一個禮拜找一天工作比較不忙的日子，做個日式漢堡排是個不錯的選擇，或許對台灣人比較陌生，日式漢堡排是用牛絞肉，加上調味料拍打出牛排狀，用鐵板煎熟，能夠有牛肉香氣和美味，成本也不會太高。

使用絞肉製作漢堡排，雖然油脂量可能會變高，但是吃起來會比較鬆軟，在比較沒有食慾的夏天，吃起來柔軟的食物比較容易下嚥，可以攝取到維生素與蛋白質等營養素，也能減少消化系統負擔；在炎熱夏天可能精神和胃口都不好，藉由美食好好補充營養，讓自己能夠更有體力。

鰻魚富含維他命B群、鐵質、礦物質鋅等，還有許多營養素可以一次攝取。(示意圖/本報系資料照片)

●鰻魚有豐富維他命B與礦物質 蛤蜊與土雞蛋可以代替

對日本人而言，夏天一定要吃的食物就是「鰻魚」，日本人認為食慾不好就容易變得懶洋洋，越疲倦睡眠品質也越差，食慾也跟著不好，如此負面循環，中暑風險就會大幅增高。雖然鰻魚價格比較高，但營養相當豐富，包含維他命B群、鐵質、礦物質鋅等，還有許多營養素可以一次攝取。

另外，日本人也認為，7月下旬至8月上旬是一年天氣最熱的時期，天然捕撈的小蛤蜊，為了夏天產卵，在冬天時儲存了許多營養，可以拿來煮味噌湯喝，提振精神。還有土雞蛋，購買也相當容易，也能做成各式各樣的料理，幫助身體補充體力。