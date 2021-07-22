大陸當紅男星吳亦凡（Kris）遭網紅都美竹爆料涉嫌酒局選妃、迷姦未成年少女等駭人之舉，甚至直接公開男人最在意的私密床事，怒指吳亦凡是牙籤，兩三分鐘就結束。只是都美竹在本月21號深夜失望PO文「這個世界怎麼了……」，自此消聲匿跡，現在更爆出她被威脅公開性愛片，令不少網友開始擔心起都美竹的安危。

網紅都美竹不甘被吳亦凡騙感情，豁出去爆料吳亦凡酒局選妃、迷姦未成年少女等惡行，更自爆她的第一次也是給了吳亦凡，「我清楚地知道，我的人生肯定已經毀了，雖然我只和吳一人發生過性關係，但大眾早已經認為我是爛褲襠，我將來我的老公，我的婆婆只要吵架肯定動不動就要拿這個說事，沒准我的孩子在幼稚園還會被叫做公車的孩子。我的人生是毀了，但是我不能毀了她們的。因為，我，是個人。」

吳亦凡深陷桃色醜聞，遭大陸官媒點名封殺。(取自吳亦凡工作室微博)

吳亦凡因為深陷桃色醜聞，形象一夕崩盤，連丟16個代言，保守估計至少損失20億台幣，更被大陸官媒央視網、中國電視劇製作產業協會青年工作委員會點名，確定封殺。

但奇怪的是，都美竹卻在本月20號的早上10點多，於微博心碎PO文「這個世界怎麼了……」至今全無音訊，宛如人間蒸發的狀態，也讓網友忍不住擔心留言「怎麼了美女？妳別有事」、「是本人嗎？感覺語氣有點怪怪的，帳號沒被盜吧」、「為什麼不能出來回應一句？？？很難嗎，這麼多人擔心你」、「已經一天沒消息了，估計吳亦凡正在對都美竹做什麼」。

都美竹被網友曝光昔日舊照，威脅將公開她的性愛影片。(取自微博)

都美竹被曝光昔日舊照，威脅將公開她的性愛影片。(取自微博)

此時更有一位大陸網友在微博公開PO出多張都美竹舊照，怒批她滿口謊言，甚至放話破10萬瀏覽率，就會放出都美竹性愛影片，還保證是「絕對真實都美竹本人，視頻清晰露臉」的各種傻眼言論，不意外惹來大批網友群起撻伐檢舉，也似乎與都美竹先前所說不謀而合「我在微博曝光你，你安排曾經的皮條客到我學校裡四處打聽我的黑料。」