國內疫情仍持續延燒，疫苗成為各界關注話題。民進黨台北市議員王世堅21日上節目談疫苗接種問題，特地戴上印有民進黨立委高嘉瑜照片的Q版粉色口罩，讓高嘉瑜忍不住大讚，「今晚的真男人世堅大哥特別帥，顏值爆表、帥度滿點」。

高嘉瑜臉書。

蔡英文總統今在臉書表示，民間企業和慈善團體捐贈的1500萬劑BNT疫苗，預計會將12到18歲的未成年人，納入使用對象的範圍內，讓年輕人也可以打疫苗。在程序完備、疫苗順利到貨後，疫苗將由中央統籌運用。蔡英文也再度強調，疫苗是科學問題，不是政治問題。政府依據法律和科學標準嚴格把關，只有安全有效的疫苗，才會允許製造、開放施打。請大家放心。

王世堅21日上政論節目「新聞面對面」，談及疫苗施打率覆蓋率議題，他表示，隨著疫情的緩解，其實民眾對疫苗的需求，已經都接受政府的講法，事實上安全有效是政府要幫國人把關的，「我覺得既然台北市長柯文哲大家都知道他是吃豆腐，他本來就是愛亂講話，從過去熱區圍剿戰、冷區殲滅戰等等講一堆，甚至說要沒有疫苗，他也可以清零，結果到現在，他沒有一樣做得到」。

王世堅說，可是，即便柯文哲這麼愛亂講話，國民黨那麼愛吃豆腐，「在執政黨眼中，這些都要估算在內」，也就是說，執政的綠營現在應該要100%專心防疫抗疫，不能說同時防疫抗疫，同時還要擔心誰在抗疫過程中，多講了甚麼話，多做了什麼事，民調飆高，就馬上去想到要選舉對抗，「我覺得這樣非常不好，這是非常可恥的事」。

值得注意的是，王世堅在節目戴高嘉瑜的粉色口罩，也讓高嘉瑜開心在臉書PO文喊：「今晚的真男人世堅大哥特別帥顏值爆表、帥度滿點，有滿滿的粉紅泡泡」。