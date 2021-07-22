《正常發揮》

台灣奧運選手在19日搭乘包機前往東京參賽，選手坐經濟艙，官員卻坐商務艙，引發批評；但卻傳出總領隊蔡辰威留言嗆選手「讓他們自己走，走丟了，確診的活該」，並再嗆「現在小戴又在抱怨房間太小，他們不住選手村，自己要求駐外面飯店，飯店是國際奧會指定的」，再度引發民眾怒火。前民進黨立委郭正亮坦言，蔡辰威講話當然不得體。

郭正亮21日在中天政論節目《正常發揮》中表示，總領隊蔡辰威講話當然不得體，也不對。其實蔡辰威對媒體並不是很敏感，而且他是榮譽領隊，當事的是中華奧會主席林鴻道，體育署辦理。

郭正亮接著表示，因為羽球館離選手村很遠，戴資穎就說希望就近練球，有人去查10分鐘內車程，有更好的旅館。戴資穎住的那個房間一個晚上只有台幣2500元，現在是因為疫情，不然肯定會漲價，可是2500元一定是很爛的房間，日本的所得是我們的2.5至3倍，可以想想2500元在台灣會是怎樣的房間。有網友去找，在這樣的一個距離內，可以找到一個晚上5500元左右的房間，因為那是郊區，所以也沒有很高檔的旅館，因此這是有沒有認真找的問題。

郭正亮認為，這一次整個過程，2019年奧運運輸招標案，就已經定了這個局。因為蔡英文是2017年講的，那時教育部長也是潘文忠。2019年體育署提出這個招標案，總經費只有600萬，商務艙的位置只有11個，顯然那時想的不是很大的飛機。