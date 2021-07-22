來自《 南華早報》 (SCMP)的報導稱，中國大陸核能研究團隊公佈商用型熔鹽式核反應爐設計案，它可以自主循環與冷卻，也就不需要冷卻水，從根本上防止類似福島核事故的可能。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，大陸提出的熔鹽反應爐使用的燃料不是傳統的鈾元素，而是液態釷，它在地殼裡的豐富程度比鈾來的更多，也就等於確保了燃料不至於匱乏。

熔鹽反應爐在理論設計上比傳統的燃料棒式更為安全，因為即使發生反應爐破損的事故(比如福島核事故)，液化的核燃料跑出反應爐後只會快速的冷卻和固化，核污染只會侷限在反應爐周邊，這意味著在最嚴重的核事故，周圍環境的輻射污染也不會過於嚴重。

而且，它還解決了「核廢料處理」這個經常被攻擊的問題。熔鹽燃料本身就是反應爐裡的循環液，它們流過反應爐心，將熱量轉移到與反應爐相接的蒸汽渦輪機，然後又返回爐內，如此循環重複，燃料會因反應時間而愈來愈少，工作人員只要定期添加燃料即可。

再來一個優點，反應爐內不需要水份來進行中子減速與循環，使它可以建立在乾燥地區，那麼原本荒涼的內陸沙漠地帶，都有機會成為城鎮。

熔鹽式反應爐的設想，早在 1940 年代就被提出。然而，早期的實驗採用的熔鹽式核燃料，具有高腐蝕性，因此科學家一直被管道腐蝕等問題所困擾。

所幸，70多年以來的材料科學技術累積，使得發展熔鹽反應爐變得可行，上海應用物理研究所就決定重拾這項挑戰，該研究所提出他們的實驗爐計畫，其尺寸也不大，約3公尺高、2.5公尺寬。然而，其功率達到100百萬瓦，算是中功率反應爐了，可為10萬人口的城市供電，這是因為這類型的反應爐功率(快中子滋生式)，會比現行的核能反應爐來的更高效。

如果在未來5年內可以順利完成實測，那麼將以此為基礎，在 2030 年建造首座商業熔鹽反應爐。

核能近來被許多國家與大型企業重新重視，因為核能是應對氣候變化的重要支柱，對此，中國大陸格外重視，除了熔鹽反應爐以外，小型模組反應爐(SMR)也是重點項目，7月13日，「玲瓏1號」在海南昌江核電廠區內開工建造。大陸期望在2060 年實現碳中和。