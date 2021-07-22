氣象局指出，中颱烟花未來有增強趨勢，週五、週六（23日、24日）暴風圈最接近台灣，北台灣雨勢最為明顯。(氣象局提供)

受到今年第6號颱風影響，中央氣象局於21日20：30針對中颱烟花發布海上颱風警報，預估未來有增強趨勢，週五、週六（23日、24日）暴風圈最接近台灣，北台灣雨勢最為明顯。氣象粉專「天氣風險WeartherRisk」針對最新颱風動態分析逐日降雨趨勢，表示週六凌晨至中午是颱風最接近台灣的時間，中部以北山區須嚴防強風驟雨。

氣象局指出，中度颱風烟花，晚上23時颱風中心位於台北東南東方530公里的海面上，中心氣壓為950百帕，近中心最大風速約為每小時144公里（相當於13級風），以每小時6公里速度，緩慢向西進行，預計於22日逐漸接近琉球南方海面，於週五、週六開始影響台灣，雨勢以北台灣最為明顯，之後將朝福建、浙江一帶登陸。

受颱風外圍環流影響，氣象局晚間發布8縣市大雨特報，21日晚間至22日苗栗以北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

氣象局預測，颱風將於週五、週六開始影響台灣，雨勢以北台灣最為明顯。(氣象局提供)

天氣風險模擬颱風影響期間逐日的降雨趨勢，週四（22日）颱風緩慢移動至台灣東方海面，受到外圍環流影響，台中以北山區開始出現陣雨，各地山區也有短暫陣雨。平地、市區方面，中部以北、宜蘭花蓮有間歇性的風雨，越晚越明顯，晚起北部縣市的有機會發布陸上颱風警報。

到了週五（23日），烟花颱風將通過宮古島/石垣島一帶，開始向北急轉、加速。中部以北山區由陣雨轉為持續性大雨，西半部沿海須嚴防強陣風，中部以北、宜蘭風雨加劇，開始有一陣陣的強風大雨出現。

週六（24日）颱風將加速通過台灣東北風海面，凌晨至中午是颱風最接近台灣的時間。天氣風險分析，暴風圈有機會掠過北部縣市、宜蘭，北部、中部、宜蘭風強雨驟，山區雨量將累積快速，這天也是最需要注意災害發生的一天。下午起隨著颱風加速向北遠離，北部風雨減緩，但由於風向改吹西南風，中南部山區的強降雨將持續。

天氣風險指出，週日（25日）隨著颱風登陸大陸浙江，颱風警報將陸續解除，不過受西南風影響，中南部山區仍有一陣一陣的強降雨。

中度颱風烟花，21日晚上23時颱風中心位於台北東南東方530公里的海面上，以每小時6公里速度，緩慢向西進行，(氣象局提供)