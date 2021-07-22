中國外交部21日深夜證實，美國副國務卿雪蔓將於25至26日到訪天津，並強調由主管中美關係的副外長謝鋒和她「會談」，之後國務委員兼外交部長王毅再「會見」她。

中國外交部所屬的微信公眾號「中國外交部發言人辦公室」21日深夜發布這項消息。

此前媒體報導，由於中國擬派出外交部排名第5、負責美國事務的副外長謝鋒與雪蔓（Wendy Sherman）會談，而非美國要求排名第2的副外長樂玉成，美方因而取消出訪天津的行程。

直到21日晚間，美國國務院才透過聲明表示，雪蔓將在結束訪問日本、韓國、蒙古國後，於25至26日訪中，屆時將在天津和王毅等官員會面。

不過據中國外交部發布的消息，北京仍強調是由謝鋒與雪蔓「會談」，之後再由王毅「會見」她。

中國外交部又表示，中國將向美國表明對發展中美關係的原則立場，及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美國停止干涉中國內政、損害中國利益。

一般認為，雪蔓此行可能有助美中進一步交流，以及為美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平今年稍晚舉行峰會而鋪路。兩位領袖有可能在10月底於義大利舉行的20國集團（G20）峰會場邊召開會議。

此外，雪蔓此行出訪亞洲已兩度強調台灣海峽和平穩定的重要性。外界也關注她在和王毅等人的會晤中，是否會在提及台海議題，以及著墨的程度。1100722