中央氣象局發布中度颱風烟花海上颱風警報，颱風持續增強、範圍也擴大，持續往西方向前進。最新資料顯示颱風中心在臺北的東南東方約500公里之海面上，向西轉西北西緩慢進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。颱風暴風圈正逐漸朝臺灣東半部海面接近，對臺灣東北部海面及東南部海面構成威脅。

由於周五、周六是烟花最接近台灣的時刻(氣象局)

由於周五、周六是烟花最接近台灣的時刻，至於是否還有機會放颱風假？氣象達人彭啟明表示，暴風圈目前還沒有觸碰到陸地，可能還沒有放假與否的問題，但周五晚到周六白天仍要持續留意。

目前海上警戒區域：臺灣東北部海面及東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。今日臺灣附近各海面風浪將逐漸增大，北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖沿海已有長浪發生；西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，前往海邊活動請特別注意安全。

氣象局針對苗栗以北八縣市發豪雨特報

烟花外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局針對苗栗以北八縣市發豪雨特報。今(22)日新竹縣、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。其中新竹市、苗栗縣為豪雨特報、北北基桃宜及新竹市為大雨特報

北台灣降雨逐漸明顯，目前為止前十名降雨觀測站全都集中在新竹、苗栗。其中新竹縣花園派出所最多，有123毫米、第10名的新竹縣太閣南也有91毫米，雨量相當可觀。

氣象粉專「天氣風險WeartherRisk」針對最新颱風動態分析逐日降雨趨勢，表示週六凌晨至中午是颱風最接近台灣的時間，中部以北山區須嚴防強風驟雨。

氣象局說明，隨著颱風逐漸接近，颱風外圍雨帶已影響西半部及東北部地區，迎風面的北部、東北部地區已有局部大雨發生，預計雨勢也將逐漸增大；受颱風外圍環流及地形影響，臺灣附近各海面風力將明顯增強，北部海面、東北部海面、臺灣海峽及巴士海峽風浪也會逐漸增大，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海還要注意長浪的現象，提醒沿海作業及活動特別注意安全。今(22)日花東地區仍位於颱風外圍環流盛行風背風側，金門縣則位於颱風外圍沉降區，溫度偏高，有36度以上高溫發生的機會，注意防曬、 多補充水份、慎防熱傷害。