中颱烟花來襲，北台灣自昨起已出現間歇強陣雨，今雨勢加大，中央氣象局針對苗栗以北、宜蘭等8縣市發布豪大雨特報，新竹、苗栗山區有豪雨威脅，提醒民眾當心。氣象專家吳德榮指出，北部將在週六（24日）下半天逐漸脫離颱風影響；更糟糕的在後頭，颱風引進西南氣流，將為中南部帶來長達1週的大量降雨，恐導致災情！

氣象局針對基隆、新北、台北、桃園、宜蘭、新竹縣市、苗栗發布豪大雨特報，其中竹苗山區因位處迎風面，被列入豪雨警戒區；宜蘭山區也要小心。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲模式模擬，今起受烟花外圍環流影響，北台灣降雨擴大，雨一直下到週六，山區將有最多雨量。明接觸暴風圈邊緣，北部雨勢仍大。

這個颱風有點狡猾，先鎖定北部、再引進水氣攻擊南部，目前未列入警戒的中南部地區，將是下一波重點。吳德榮提醒，北部自週六下半天起，風雨陸續趨緩，但西風轉至西南風時，才是關鍵。

吳德榮強調，烟花25日遠離後，將引進西南氣流，降雨一路持續至月底（31日）；這段期間內，27日甚至挾帶查帕卡颱風的殘餘水氣，迎風面西南部每一天都有明顯雨勢，累積的大量降雨恐「致災」，他呼籲絕不可小覷！