德國上週暴雨和洪水造成嚴重災情，根據保險業初步統計，理賠金額達50 億歐元（約新台幣1650億元），預計今年將是2002年世紀洪災以來天災損失最嚴重的一年。

2002年8月，德國東部的易北河（Elbe）流域、德國南部和奧地利的多瑙河（Donau）流域連續豪雨，大城德勒斯登（Dresden）等地出現百年一見的洪災，德國保險業當時的理賠金額達47億歐元（約新台幣1550億元）。

德國西部的萊因-法耳次邦（Rheinland-Pfalz）和北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）一週前出現連日暴雨，部分地區遭洪水重創，至今造成170人罹難，並有上百人失蹤。

「德國保險業同業公會」（GDV）執行長阿斯穆森（Jorg Asmussen）今天表示，根據初步估計，這次洪水的理賠金額達50億歐元，可望超過2002年的洪災。

東部薩克森邦（Sachsen）和南部巴伐利亞邦（Bayern）山區近日的豪雨也釀成災情，目前損失還難以估計。

阿斯穆森說，由於暴風、水患、豪雨和冰雹，德國今年將是2002年以來天災損失最嚴重的一年。2002年德國保險業因天災的理賠金額達109億歐元（約新台幣3597億元）。

在德國，建築物一般會保風災和冰雹險，但僅有46%的建築物保險範圍涵蓋豪雨、洪水和土石流。氣候變遷造成極端氣候頻傳，建築物是否有必要強制加保洪水險，這幾天引起德國社會的熱烈討論。

阿斯穆森表示，強制險將讓屋主失去採取調適措施、因應氣候風險的誘因，因此保險業反對強制保洪水損失。（編輯：郭中翰）1100722