東京奧運台灣代表團日前搭機前往日本備戰，卻出現選手搭經濟艙、官員搭商務艙，引發爭議，立委邱顯智日前在臉書透露，發現在討論奧運防疫事宜的會議竟「沒有會議紀錄」，讓他說「嗯，熟悉的感覺最對味」。民眾黨發言人楊寶楨昨(21日)指出，蔡政府最近很流行一個推託梗「沒有會議紀錄」，「這個藉口用了一次之後，發現很好用，反正也不會被咎責，於是就食髓知味，不斷使出同一招」。

楊寶楨21日在臉書質疑，「像是放寬機師『3+11』、疫苗接種改排序、東奧選手搭經濟艙，原來政府這麼好當嗎？連會議紀錄都不用做，還是其實是『滅證』了？民進黨以前反黑箱，現在卻挺黑箱？」

楊寶楨進一步指出，民意代表想多問些內容，還會被說是「居心叵測」，要跟部會索資，也是常常被已讀不回，或是敷衍應對，這麼傲慢的態度，蔡政府現在是想把民主制度視為無物嗎？她更喊話，針對高端疫苗EUA審查的會議紀錄，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中都已經允諾會公開，希望這次是說真的，不要到時又莫名消失。

對此，網友留言表示，「疑，不是道歉就當作沒事了嗎(燦笑)」、「照執政黨的習性，宣稱沒有記錄的，都是見不得人的醜事」、「一副我就爛，不然你想怎麼樣...可笑的是我們還真拿他們沒辦法」。對此，楊寶楨則回應，「有時連道歉都省了」、「都是人民最想知道，蔡政府卻不願面對」、「完全執政的後遺症」。