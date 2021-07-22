台灣疫苗覆蓋率達23.5%，距離總統蔡英文先前說的目標25％，只差一點點就快達成。一名網友表示，當初大家都認為不可能達成，但現在距離月底還有10天就達成了，到底為何台灣疫苗施打率能衝這麼快？貼文引發熱議，綜合網友的回應發現是限量與怕死導致，疫苗數量不足讓許多民眾怕打不到，就搶著要打，然後搶不到的人就開始怕死，所以輪到自己就會趕緊預約去打，只能說兩者配在一起是無敵大絕招，酸疫苗不足其實是政府用心良苦。

一名網友昨在PTT上發文表示，根據中央流行疫情指揮中心公布的數據，台灣疫苗施打率已達23.5%，先前總統蔡英文曾公開表示我國七月底的目標施打率為25%，當初許多人覺得是空話和笑話，如今距離七月底還有10天，這個目標就快達成了。

該網友指出，放眼全世界其他國家，沒有一個像台灣一樣，全民擠破頭想打到疫苗，短短一個月就快速施打將近24%，很多歐美強國打半年可能都還不到24%。因此他也十分好奇，台灣疫苗施打率怎麼衝的那麼快？是因為台灣公衛意識特別厲害？還是因為台灣人民真的很怕死？又或是台灣人覺得打到疫苗可炫耀？

貼文引起網友討論，不少人認為疫苗數量看起來不太夠，讓許多民眾很怕輪不到自己打疫苗，所以政府開放後就很踴躍的搶登記，畢竟饑餓行銷嘛！限量的東西都是特別殘酷的，數量不多很快就會被搶光，看看之前疫情爆發初期，衛生紙就一堆人搶了。因此也有人挖苦說，台灣人就愛搶限量的東西，大家都不懂缺疫苗是政府的用心良苦。

另也有許多網友認為怕死是主因，「台灣人就真的貪生怕死」、「搶不到疫苗就怕死怕得要命」、「台灣人比較怕死」、「這樣看來，怕死加上限量，真的是無敵大絕」、「怕死，疫苗看起來不太夠」、「台灣人世界出名的怕死啊！」