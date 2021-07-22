離東京奧運開幕只剩最後一天的時間了，世界各國好手都陸續抵達日本東京備戰，中華隊好手有的也開始展開賽前訓練，目前都平安無事，相信接下來他們會全力將目標放在奪牌上面，不過有幾位選手可沒那麼好過了，繼昨天傳出智利跆拳道選手染疫退賽後，今天又傳出壞消息。

據俄羅斯游泳協會稍早表示，俄羅斯18歲游泳好手鮑羅廷(Ilya Borodin)染上了新冠肺炎，目前確定退出本屆東京奧運游泳比賽，相當令人震驚，而據悉他是在抵達東京前就已經確定染疫，俄羅斯游泳協會發聲明說：「他是歐洲冠軍，也是奧運代表團領袖之一，他在新冠肺炎檢測呈陽性，意味他不會參加奧運。」

World Jr Record Holder Ilya Borodin Will Miss Olympics After COVID-19 Positive https://t.co/aoG9FgrKIc — SwimSwam (@swimswamnews) July 21 2021

而奧運還沒開打疫情似乎就開始蔓延，除了智利跆拳道好手和鮑羅廷之外，另外還傳出英國射擊選手希爾(Amber Hill)、捷克桌球選手席魯切克(Pavel Sirucek)、荷蘭滑板選手賈可布斯(Candy Jacobs)染疫退賽，目前一共有5人因為新冠肺炎無奈退出東京奧運，這對世界各國及日本主辦國都是一大打擊。

18歲游泳小將鮑羅廷是2020年男子400公尺個人混合歐洲冠軍，並在2019年歐洲青年夏季奧林匹克節200、400公尺個人混合獲得金牌，才小小年紀就有超齡的成績。另外捷克桌球好手席魯切克目前世界排名52，因2020年東京奧運《2020東京奧運會運動項目特殊規則》，在桌球比賽中被標記為「Did Not Start」(簡稱DNS)，即「放棄參加比賽」！