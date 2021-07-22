畢業求職季來臨，但國內疫情自五月爆發至今未歇，重挫全台經濟，企業為減少開支，徵才也趨向保守，就業市場緊縮，不少新鮮人對今年求職狀況感到擔憂。根據yes123人力銀行調查，今年新鮮人平均需要花上3.2個月，才能成功就職，等於投出248封履歷，才有機會找到第一份工作。

隨著求職競爭白熱化，同樣學歷之下，擁有哪些特質的新鮮人才能打動面試官的心，一舉進入理想公司？

勞動部2019年對1116間求才企業進行的「職場新兵體檢大調查」發現，有五成企業認為新鮮人最缺軟實力。而企業主認為員工必備的軟實力包括溝通能力、團隊合作力、懂得察言觀色、勇敢提出問題等；然而在校園，卻少有課程教授這些軟知識。

本篇文章整理三大線上工具、課程，幫助新鮮人與大學生提前備妥職場生存必備能力。

1. Podcast

近年大受流行的網路廣播節目Podcast，因為可自由選取想聽的主題、內容，更可下載離線收聽，不受時空限制，深受閱聽大眾喜愛，估計全台收聽人口已超過百萬，因此去（2020）年也被稱作是台灣的「Podcast元年」。

擁有各式主題的Podcast，也有不少頻道針對新鮮人、在職人士給予職場最實用、具體的建議，幫助職場菜鳥快速挺過初到職的磨合期，可以與同事相處合作，並獲老闆青睞。

其中《大人的Small Talk》由管理顧問姚詩豪與張國洋，分享職涯發展、人際溝通、個人成長、商業管理等「成為成熟大人」的必備學問。各集主題包含「工作時被說講話沒重點，怎麼辦？」「提升工作效率，職場必修的6個關鍵技能」、「做好筆記就能掌握人生？職場新鮮人要做的三種筆記」等新鮮人必學職場技能。

《104職涯診所》則是暢聊職場疑難雜症，每集邀請職涯專家、職場資深前輩與上班族代表一起討論關於履歷面試、薪資福利、求職轉職、職場法規、職涯規畫等問題，熱門主題包括「【跨部門溝通最白目行為Top 5】，職場人際相處，這些事你一定要懂！」、「履歷面試、薪資福利、求職轉職、職涯規畫，一次解決你的職場雜症！」、「【面試超難回答Top10】為什麼要錄取你？還有什麼想問？」等職場菜鳥最想了解的資訊。

因為Podcast是免費平台，又有豐富主題與集數，還可隨心所欲地挑選有興趣的頻道，因此也成為荷包不深的小資族和新鮮人的最佳學習管道。

2. 線上講座課程

yes123求職網因應求職者的需求開設「職涯學院專區」，針對職場人士的需求，與多位職涯輔導顧問、人資主管合作，推出「如何提升競爭力？軟實力就是你的晉升力！」、「後疫情時代，職場生存最佳策略」、「入職好人緣，從溝通技巧談職場人際經營」等提升個人職涯價值的線上講座，課程免費並設有限定觀看時間，錯過就沒了，要把握機會。

經濟部中小企業處「創業大學校計畫」所推動的學習網站「中小企業網路大學」，則規畫資訊科技、綜合知識、行銷流通、財務融通及人力資源學院等五個學院，提供超過900門以上的免費網路學習課程，並根據職場實用的商業知識或技能，開設商業理論與實作兼具，適合新鮮人入手的線上課。熱門課程有「專案菜鳥的管理理論」、「有效提供工作EQ」、「邏輯思考的技術，從思考、表達到問題解決」等，課程時間從短短10分鐘到兩小時皆有，選擇豐富多元，每支影片都有上千人的觀看數。

除了免費課程、講座，線上付費課程也是熱門選擇，以全台最大線上募資教育平台Hahow為例，針對社會新鮮人的必備生存技能，就開設「獵頭顧問S姐帶你健檢人生職涯」、「擺脫職涯卡關！聚焦你的職場絕對優勢」以及「遠距工作力：溝通協作到自我管理」等課程。

3. app

想要隨時吸取不同知識， 使用app學習也是不少人的第一選擇，「1號課堂」包含好課有聲書、高效聽書、名師在線解惑、電子書等，主打「10 分鐘就能學習一項新技能」。課程收錄投資、心理等內容，也有針對職場必備技能授課，推出「自我管理六堂課」、「脫口秀主持人教你：從簡報到演說都適用的全方位表達力」等內容。

全球最豐富的線上課程彙整平台Udemy，資源非常豐富，擁有超過3400個主題的資料庫，課程也有以職涯生產力為主題所開設的內容，例如「超級溝通術，讓你再也沒有搞不定的人和事！」「Practical Time Management」等個人增值學習技巧。內容以英語為主，但也有不少中文課程，適合想要練習語言能力的人。

認知到自我表達、溝通力的重要性後，還有一項菜鳥必備技能能在面試當下，讓老闆可立刻見真章的軟實力，那就是「英語力」。除了靠基本專業知識替履歷加分，擁有亮眼的英語力便能讓企業主眼睛一亮。在全球化環境中，國際商務活動頻繁，英語溝通力已成為進入外商及全球化公司的必備條件，舉凡電子郵件、當面對談、簡報、電話聯繫等，皆需要運用熟稔的英語口說、寫作能力，才能有效溝通。

在正式進入職場前，許多青年學子習慣使用Voicetube、TED等語言學習平台，以及聽CNN廣播等，加強英語口說能力。但學習再多，該如何檢測自己是否有足夠的實力面對英語面試，以及職場中必備的英語技能呢？

TOEIC Speaking Tests共分為八個等級，可針對應試者在發音及語調的表現評分。能有效評量自己在職場、生活環境中運用英語口說的溝通能力。許多企業也會以TOEIC Speaking證照作為求職履歷加分、企業徵才或外派的評選標準。

想於競爭激烈的求職戰場中勝出，就得要先備妥個人軟實力。學會處理大小事、懂得應對進退，才能與專業相輔相成，在職場脫穎而出，獲老闆賞識。

文／程芷盈