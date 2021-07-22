紅馬-KY(2928)考量新冠肺炎疫情衝擊營運、企業轉型變數及風險增加，宣布董事會決議通過擬與日本RH株式會社合併後私有化下櫃，預計9月7日召開股東臨時會提請表決，通過後申請終止上櫃交易並停止公開發行，合併基準日暫訂為10月22日。

紅馬21日晚間召開記者會，宣布接受日本RH株式會社所提合併案，將與日本RH株式會社及其全資子公司RH Cayman，以每股32元對價進行反三角合併，以紅馬為存續公司、合併後成為日本RH株式會社全資子公司。以21日收盤價25.15元計算，溢價達約27.24％。

紅馬以日本為主要營業據點及發展市場，主要業務為伴手禮事業及日本獨有的故鄉納稅事業，2016年1月27日在台上櫃掛牌。由於去年初新冠肺炎疫情爆發，重挫日本及全球觀光產業，紅馬今年1月決定結束伴手禮相關業務，目前僅以故鄉納稅事業維持基本營運。

而日本RH株式會社為紅馬董事周直子全資持股公司，因周直子與紅馬董事長周泰鳳為夫妻關係，此案屬於管理階層私有化交易。為保障投資人權益，經取得獨立專家出具價格公允合理性意見書、並經審計委員會通過，認為合併案條件公平、對價亦屬合理。

紅馬董事長周泰鳳表示，考量經濟環境不易回到疫情前狀態，為使企業存續經營，必須盡快進行企業轉型及事業構造改革。因此舉將使未來充滿更多挑戰與變數、面臨風險隨之提高，經審酌股東權益及其風險承受力後，決定申請終止在台上櫃交易並撤銷公開發行。

紅馬將於9月7日召開股東臨時會，進行此合併案表決程序，若經已發行股數總數3分之2以上股東同意通過，將依相關法令規定向櫃買中心申請申請終止上櫃交易、並向金管會申請停止公開發行，暫訂10月22日為合併基準日。

周泰鳳表示，紅馬為極少數以日本為營運主體的台灣上市櫃公司，面對疫情造成經濟大環境改變，積極進行轉型改革的路並不好走，公司不能再讓股東失望並擔負風險。感謝一路以來支持的所有人，並期待未來營運轉型改革成功後，能再回到台灣申請上市櫃掛牌。