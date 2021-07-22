力麗集團二度攜手美國溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts），旗下儷京企業7月完成加盟簽約，於日月潭伊達邵投資興建的新酒店將掛上「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」品牌，預計2022年第三季開幕迎賓，成為日月潭唯一國際品牌五星級溫泉度假酒店。

力麗集團透過力麒(5512)旗下力麗酒店、力麗店(5364)、宜蘭力麗等子公司開發布局觀光市場，由力麗店經營商務觀光兼具的「力麗哲園」、休閒渡假的「力麗儷山林」、深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」。集團關係企業以麗旅店則經營背包客旅店「久居棧旅店」。

力麗集團亦引進國際品牌體系，由力麗酒店、宜蘭力麗開發投資興建「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，委託萬豪國際經營管理。力麗店旗下的力麗哲園花蓮館則加盟溫德姆酒店集團，去年更名為「花蓮力麗華美達安可酒店」品牌經營。

力麒旗下儷京企業投資興建的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」設有197間奢華溫泉客房、套房及可容納400人以上的頂級多功能宴會廳。餐飲方面則設有饗沐全日西餐廳、The Shao邵中餐廳、大廳酒吧及健身中心、行政酒廊、頂樓無邊際空中花園等設施。

溫德姆酒店集團旗下擁有20個酒店品牌，於全球6大洲、逾90個國家地區擁有超過9300家酒店及80萬間客房，為全球最大的酒店品牌特許經營商。力麗集團表示，「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」未來將結合雙方品牌形象及豐富資源，搶攻高端觀光旅遊商機。

而在「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」開幕營運後，加計力麒旗下力麗酒店的力麗儷山林會館（44間客房），力麗店旗下力麗哲園日潭館（40間客房）及月潭館（48間客房），屆時將成為當地擁有最多據點、提供最大量體（330間客房）的飯店集團。

力麗店董事長蔡宗易表示，「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」將結合日月潭區周邊美景及台灣原民文化，打造成為日月潭區唯一的國際品牌五星級溫泉度假酒店，可望帶動日月潭周邊觀光及旅遊效益，成為當地最大的渡假、美食及會展活動中心。