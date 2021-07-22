日本資深女星廣末涼子，出道以來就有著「20世紀最後一個美少女」的封號，清純形象多年來深植人心，如今接受時尚雜誌《VOGUE JAPAN》邀約，拍攝「情欲特輯」，不僅大露白皙美背，更罕見解放深邃事業線，讓所有人眼睛為之一亮，而她選在此時轉型的原因也因此曝光。

廣末涼子為時尚雜誌拍攝一系列火辣照片，她除了露出白皙美背，更罕見解放傲人上圍及深邃事業線，就連底褲都大膽露出，此外，拍攝健康補給品廣告時，更是從肩膀直接露到胸口上方，給人全裸的無限遐想空間，完全跳脫過去給人的清純形象，而她傲人的火辣身材及凍齡外貌，讓人難以想像她不僅已經41歲，還已經是3個孩子的母親。

廣末涼子為時尚雜誌拍攝「情欲特輯」，有許多火辣鏡頭。（影片／VOGUE JAPAN YOUTUBE）

根據《日刊現代》報導，廣末涼子選在此時轉型，主要是她從清純偶像，轉變成為3個孩子的母親，最大的小孩已經17歲，自己也邁進40歲大關，開始要給外界熟女形象，加上她信任的經紀人，因為同公司的田中美奈實而離開，讓她競爭意識激增，因此選在此時徹底轉型，根據體育報記者透露，她今後將會增加更多裸露鏡頭，屆時勢必帶來更多話題。

廣末涼子14歲時參加洗面乳廣告選拔，被相中踏入演藝圈，接著擊敗500名對手，成為電影《20世紀的鄉愁》的女主角，更跨足唱片界推出單曲，並參加該年度NHK紅白歌合戰，加上給人清純的鄰家女孩形象，讓她成為家喻戶曉的大明星。