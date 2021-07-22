印度身為疫苗生產大國，諷刺的是全國超過6成成年人沒打過新冠疫苗，卻有三分之二人口有抗體，原因就是「集體染疫」所換來的「群體免疫」。醫護粉專認為，這代價太大了！「用數百萬人命換來的結果，絕對不是台灣能受得了的」。

根據印度官方統計，該國確診數逾3100萬人、死亡近42萬人。這個南亞最大的國家，專門生產疫苗，民眾卻陷入無疫苗可打的窘境。全國血清調查發現，印度已有約67.6%的成年人，身上有COVID-19抗體，怎麼辦到的？

臉書粉絲專頁「MedPartner美的好朋友」直言，這個結果雖好，過程相當慘烈；截至7月，印度完整接種2劑疫苗的成人僅8%，之所以這麼多人具有抗體，表示曾經染疫，「可能印度離群體免疫完成，大概只需要幾個月的時間，其實已經不遠了…」

粉專無奈地說，或許印度即將完成達爾文的「物競天擇」，透過集體感染，再集體免疫。但根據外媒報導，印度死於新冠肺炎的人數，恐怕是官方數字的10倍，估計在340萬至470萬人間。

「疫情終究會過去，看你是要用疫苗還是達爾文，用數百萬人命作為代價，這種代價實在不是台灣能受得了的。」