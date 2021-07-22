衛福部長陳時中。(圖/指揮中心提供)

國民黨立院黨團質疑高端疫苗審查不透明，前天按鈴告發多名衛福部官員，衛福部長陳時中說此舉讓做事的人「心灰意冷」。對此，資深媒體人趙少康昨(21日)在臉書指出，顯然陳時中不知道，「很多民眾早已心死」。

關於遭控告一事，陳時中表示，相信法院還是一個公正單位，這樣的行為只是讓實際從事的人心灰意冷。民進黨發言人顏若芳則抨擊國民黨主席江啟臣無視朝野共識，硬要提告防疫指揮官，是政治作秀和對疫苗潑髒水，而民進黨立法院黨團痛批，東施效顰，呼籲撤告，不要浪費司法資源。

趙少康昨針對此事在臉書寫下，「在蔡政府一意孤行通過高端疫苗緊急使用授權EUA後，國民黨立即採取行動，按鈴控告陳時中，陳時中說這讓他心灰意冷，顯然他不知道，很多民眾早已心死，包括700多位染疫死亡者的親屬，還有苦等不到紓困也沒疫苗可打的人。」

趙少康也說，在野黨的天職是「監督執政黨、協助民眾解決問題」，所以包括「紓困普發現金、夏季電價凍漲」等主張，都希望在疫情期間能幫民眾減輕負擔，國民黨更發動「每日捐贈10000份待用餐」活動，範圍擴及全台22縣市，即使不是國民黨執政縣市，還是會去做，此時大家不分彼此，有錢出錢、有力出力，希望在失業率、無薪假大增的此刻，能讓更多人感受溫暖、度過難關。