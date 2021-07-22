小禎（胡盈禎）和前夫李進良育有一女Emma，前年離婚後由雙方共同監護，而13歲女兒遺傳媽媽好基因，已長得亭亭玉立，近日她和媽媽一起拍攝影片，長髮大眼清新模樣，讓網友都激讚真的長大了「越來越漂亮」。

小禎近日拉女兒一起替業配產品拍影片，網友目光都集中在Emma身上，已長成小美女的她，清純甜美模樣讓網友超驚豔，紛紛大讚「Emma已經那麼大了 ，而且真漂亮」、「Emma已經變小姐了」、「母女有像喔！都好美」。

而影片主要是推薦調養子宮飲品，小禎也開玩笑對女兒說「子宮要顧好，妳就會像媽媽一樣，看起來像妳妹妹」，不過瘦身之後的小禎，狀態一直維持很好，皮膚更是緊緻沒瑕疵，也讓網友誇兩人像姐妹。

小禎過去因罹患多囊性卵巢症候群，身材一度暴肥到90公斤，之後她靠著控制飲食、大量運動，4年來鏟肉40公斤，瘦回模特兒時期的苗條身材，甚至有馬甲線和結實腹肌。

而她和李進良糾纏多年，終於在前年離婚，雖然雙方夫妻關係不再，仍保持友好關係，不過其實兩人結婚以來，李進良花邊新聞不斷，多次傳出外遇，但小禎選擇隱忍原諒12年，才結束婚姻。

之前她上時尚網紅莫莉直播，被問到「如何接受背叛自己孩子的爸？」她也大方承認其實前幾年兩人都互相封鎖、無法溝通，最後發現孩子是雙方人生中無法抹滅的共通點，加上孩子是無辜的，才選擇放下跟對方好好相處。