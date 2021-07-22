全國三級警戒仍在持續，朝野一再要求行政院暫緩實施7月夏月電價，據了解，經濟部已完成評估，行政院今（22）日除了與各縣市研議防疫政策鬆綁措施之外，也會討論7月夏季電價是否比照6月凍漲，最快今日定案。

全台疫情逐漸趨緩，全國三級警戒有望在26日宣布解封，而夏日電價將在何時調升成為民眾關注的焦點，朝野黨團也一再要求應暫緩實施，行政院今日也將與各縣市討論關於7月夏季電價是否比照6月凍漲。

朝野黨團一致要求七月應凍漲夏日電價。圖為台北市一處住宅巷弄裏的冷氣室外機壯觀地掛放在牆外。（本報資料照片）

據悉，行政院遲遲不宣布7月不實施夏月電價，主要是在選擇公布時機，由於今夏用電頻創新高，提早公布暫緩夏月電價，恐造成民眾預期心理「衝高用電量」，因此始終不敢鬆口。目前評估待22日再行宣布後，至少7月的2/3時間已有實施夏月電價的效果。

經濟部已就抑制用電量情況、台電承受範圍、疫情變化三條件進行評估，由於三級警戒持續至7月底，台電也願自行吸收20多億元，行政立法協調後，有望拍板7月不實施夏月電價。

據了解，這次將訂定1001度以上級距用電大戶排除門檻，亦即約占家戶用電量兩成豪宅約33萬戶將排除適用，但是長照機構、庇護工場、公益性質機關等仍然會納入適用範圍。