日前，新北市新店區大坪林捷運站1名27歲女子，搭乘電梯時疑遭色狼偷拍裙底，儘管她大聲喝斥、持手機錄影反蒐證，但仍被嫌犯倉皇逃脫。被害女子向新店警分局報案後，警方經多日追查，成功鎖定31歲譚姓男子涉案，並於本月18日至譚男住處拘提搜索，從他手機、電腦內查獲百部偷拍影像檔，當晚經台北地檢署檢察官裁示以10萬元交保。

14日，受害的王姓女子男友在臉書社團「我們是新店人!!好山好水，就是愛新店」PO文，心疼表示女友一早從大坪林3號出口搭手扶梯欲出站時，瞬間感覺到小腿被碰觸，於是猛然回頭，驚見一名男子正彎腰偷拍她裙底風光，於是嚴厲喝斥，並試圖攔下譚男。

當場譚男知道行跡敗露，因此故作鎮定的加快腳步逃走，而機靈的王女則趕緊用手機錄影反拍試圖質問，心虛的譚男見狀，趕緊伸手遮擋鏡頭，拔腿就跑，就這樣王女一路追到馬路上，高喊「抓住他！」但最後譚男仍消失在王女視線裡，闖紅燈跑入大坪林站5號出口。

根據警方調查，當日中午接獲王女報案後，捷運公司隨即出面協助，申請調閱監視器畫面及出入站刷卡紀錄，確定偷拍男子身分為31歲譚姓男子。據悉他相貌堂堂、家境富裕，身高180公分以上，犯罪行徑與本人外表呈極大反差。

確認身份後，警方便於18日下午，持台北地院和台北地檢拘票到譚男住處搜索、拘提，查扣2支智慧型手機及1台筆電，查獲他逾100偷拍照片及影片，當晚由檢方遠端視訊偵辦，最後當庭裁示以10萬元交保請回。