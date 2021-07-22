台灣代表團日前搭機前往日本備戰東奧，卻出現選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，24小時內三度道歉的行政院長蘇貞昌昨宣布，東奧代表團尚未搭機人員，去程將全部搭乘商務艙；而官員都住選手村或同等級飯店，往返都搭經濟艙。對此，藍委賴士葆稱，蘇貞昌曾說奧運主角是選手，可當時選手的集訓地點都在左營，為何不讓選手從高雄飛日本，而是到松山機場為配角官員表演送行秀？

賴士葆昨（21日）在臉書發文表示，看起來這次蘇貞昌真的又動怒了，罕見24小時內三度道歉，蘇貞昌說奧運的主角是選手，不是官員，如果這話成立，大官處處以民為本，所有的奧運選手都在左營訓練中心，為什麼不從高雄飛日本？卻要勞師動眾，舟車勞頓的讓被稱為主角的選手全部搭車北上，然後安排在松山機場被稱為配角的官員表演送行秀？既然主角比較重要，要耍官威追求儀式感，官員可以到高雄去送行啊。

此外，賴士葆稱，5月份初，蘇貞昌說有些單位執行防疫沒有到位、盡責，往後執行防疫若未盡責，必須究責。這一次防疫破口造成700多人死亡，隨口隨興又輕率的談究責，至今為什麼沒有任何官員為此負起政治責任？

對於台灣代表團搭經濟艙赴日本東奧引發的爭議，賴士葆直言，蘇貞昌說賽後要追究政治責任，體育署長張少熙已經請辭待命，總統蔡英文過去承諾選手要搭商務艙，教育部長潘文忠在立法院也承諾立委要讓選手搭商務艙，如今食言而肥，承諾跳票，招標書上根本沒有將選手列入商務艙的計劃，胡扯防疫考量，潘文忠為何不究責下台？

賴士葆批評，蔡政府嘴巴奉行《孟子》盡心下篇的「民為貴，社稷次之，君為輕。」實際上孰重孰輕很淸楚，君、民根本是主客易位了。