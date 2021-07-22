受到疫情嚴重衝擊，日商紅馬集團股份有限公司（紅馬-KY2928)宣布，申請終止在台上櫃交易及撤銷在台公開發行，股票終止有價證券櫃檯買賣及停止公開發行日期皆預計為10月22日。

紅馬集團股份有限公司21日宣布，接受日本RH株式會社所提之合併案。紅馬表示，日本RH株式會社及其100%持股之子公司RH Cayman經過董事會決議，各自通過共同簽署合併契約，進行反三角合併，合併基準日後將成為RH株式會社持股百分之百之子公司，紅馬為存續公司，RH Cayman為消滅公司。

RH株式會社以每股32元收購紅馬，合併後將私有化，9月7日召開股東會，經三分之二股東通過後，就會申請終止上櫃交易，預計下2021年10月22日下市。

紅馬於2016年1月27日在台上櫃，為設立於英屬開曼群島之控股公司，以日本為主要營業據點及發展市場，原主要事業體為伴手禮事業及日本獨有的故鄉納稅事業，惟自2020年初爆發新冠肺炎疫情，重挫日本及全球觀光產業，紅馬伴手禮業務呈現大幅衰減情形，故於2021年1月決定結束伴手禮相關業務，目前僅以故鄉納稅事業的獲利維持公司基本營運。

由於疫情衝擊，無法確認公司業務與經濟情勢何時能回到疫情前水準，為讓企業存續下去，紅馬決定盡快進行企業轉型及事業構造改革。考量進行企業轉型及事業構造改革對於公司未來將充滿更多之挑戰性與變數，所面臨之風險也更高，在審酌股東之權益及其風險的承受力下，紅馬決定申請終止在台上櫃交易及撤銷在台公開發行，股票終止有價證券櫃檯買賣及停止公開發行日期皆預計為2021年10月22日，惟實際日期將視主管機關核准而定。