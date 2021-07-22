6號颱風烟花進逼，移動速度卻超級緩慢，詭異路徑更讓許多專家「燒腦」，每隔幾小時就出現變化。颱風要走得快，最關鍵就是導引氣流；烟花從季風槽裡長出來，如今被季風低壓、太平洋高壓拉扯，導致它「不知道該往哪裡走」，22日甚至出現時速僅4公里的誇張記錄。

根據中央氣象局觀測，烟花22日凌晨的位置，在北緯23.6度、東經126.3度，以每小時4公里速度向西北西前進。近中心最大風速每秒40公尺、瞬間最大陣風每秒50公尺；7級風暴風半徑200公里、10級風暴風半徑70公里。

4公里的時速，用「龜速」已不足以形容。颱風之所以走這麼慢，與它等不到「明顯導引氣流」有關，這也是預報路徑上會出現差異的主要原因。

氣象專家賈新興認為，太平洋高壓無法完全主導颱風走向，高壓與季風低壓的競合，讓烟花左右為難。例如烟花一改南進路線，開始往北走，主要就是高壓減弱，颱風被低壓推著走，走到日本宮古島附近，又開始滯留。

「烟花正等待明顯的導引力量，大家還是要非常關注它的動態」，賈新興說。