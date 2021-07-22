由趙薇和林心如演出的《還珠格格》1999年播出，紅遍大街小巷，劇情也廣為觀眾熟記。最近大陸出現一名網紅自稱「小林心如」，在直播中以模仿「紫薇」一角因太過神似，引來網友瘋傳，使她一夕間爆紅。然而據陸媒報導，有律師指出她此舉有侵權之嫌疑，讓「小林心如」急忙改名，卻因此人氣直跌，令她難過落淚。

林心如當年以「紫薇」一角走紅，近期有名網紅「小林心如」神還原當年《還珠格格》中紫薇失明的橋段，身上穿著經典古裝服飾，背後搭起相似的背景，而她畫起古裝妝容、梳起一樣髮型，和紫薇撞臉度達99%，一雙水汪汪大眼睛含著眼淚的演技，更引來網友讚嘆：「以為是本尊」，之後她更找來朋友扮演小燕子，兩人在網上直播，也吸引一票網友打賞觀看。

小林心如最近改名換穿現代服飾，因人氣暴跌而落淚。（圖／取自新浪娛樂）

對此，據《新浪娛樂》報導，小林心如走紅後，有律師提醒她所演出的「紫薇」雖然是電視劇角色，但她還原的是林心如飾演的版本，有侵權風險，不久小林心如便在直播中把帳號改為「夏紫微（薇）」，並脫去原本的古裝，換上現代氣質白襯衫。

林心如演出的「紫薇」（右2）至今仍是經典角色。（圖／資料照片）

但因先前紫薇的造型太過讓粉絲喜愛，直播中網友頻頻問她怎麼不扮紫薇了？她則低調回應近期都可能不會再扮，也無法用紫薇的口氣說話，沒想到之後觀眾人數暴跌，連1萬都不到，之前跟她連線的網紅也拒絕她再同框，令她一時情緒激動哽咽落淚，其他網友則留言爆料：「她被告了」，而小林心如看到後否認，直播結束後發文暗示：「如果人生沒有挫折，就沒有輝煌」，「人生的路上，我們都會遇到苦難和挫折，唯有勇敢面對，迎難而上，才有翻盤的可能，加油」。