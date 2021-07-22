台股今（22日）以17482.81點開出，上漲逾24點，隨後續揚逾200點暫報17667.38點，台積電開盤漲4元以589元開出，航運三雄長榮、陽明及萬海持續弱勢，早盤一度暴跌逾5%，鴻海與聯電則完成填息。

台股今有多達21檔個股除息，包括聯電、鴻海、鴻準、台苯及佳世達等企業，將影響指數達30.56點，其中權值股鴻海一檔就讓指數蒸發18.2點。

此外，昨（21日）台股開高走低，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海連續2天走跌，陽明更是被打入跌停，拖累大盤指數向下，終場加權指數收在17458.79點，下跌69.95點，成交值來到6131億元。

外資連4天賣超，累積超過上千億，台股受影響表現疲軟，不過官股券商連4天買超逾262億元，創下史上最短連買期間內買超金額新紀錄，半導體三雄台積電、聯電及鴻海，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明都是主要護盤股，企圖全力守護指數。

法人表示，台股21日5日線約17741點與10日線約17774點出現死亡交叉，上檔形成短線蓋頭反壓，由於航運類股籌碼相當凌亂，台積電是否領軍電子股躍升主流仍未明朗，台股殺破月線17687點之後，震盪整理的時間恐拉長。

近期航運族群出現回檔，萬寶投顧總監蔡明彰認為，市場擔憂Delta病毒導致市場經濟再封鎖，近日全球股市恐慌下挫，甚至台股超級航運周的期待落空，但往好處看，Delta病毒將使Fed年底縮表更加謹慎外，當恐慌情緒過去，萬八將不是最高點。

周三美股受企業財報亮眼利多激勵，四大指數皆收紅，道瓊上漲286.01點（或0.83%）收在34798點，標普500指數漲35.63點（0.82%）收在4358.69點，那斯達克指數漲133.07點（或0.92%）至14631.95點，費半指數上揚97.79點（或3.06%）收在3288.75點。