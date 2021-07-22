東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，但所有國手都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發爭議，民進黨台北市議員許淑華稱這是馬政府時期進行組織改造導致；這個把「馬維拉」搬出來救援的說法引來批評，資深媒體人趙少康表示，民進黨卸責甩鍋的功力真是無人能敵，更狠酸「今年是馬執政第13年」。

趙少康今日在臉書中指出，兩年前的今天爆發總統出訪專機載運私菸案，蔡政府當時推給這是從馬政府沿襲下來的陋習。如今東京奧運還沒開打，選手搭經濟艙事件又讓蔡政府被罵得灰頭土臉，綠營人士全力護主，先說蔡英文管不到中華奧會，又把責任推給馬英九時期組織改造不當。

「奇怪了，馬英九都卸任五年了，為何到現在還要為選手出國比賽的包機跟住宿安排不當負責？」趙少康表示，蔡政府集行政、立法大權於一身，想修的法沒有過不了的、想推的改革沒有做不到的，明明是蔡英文自己承諾一定讓選手出國坐商務艙，並要力行體育改革，蔡英文開的空頭支票跳票，跟馬英九的組織改造有什麼關係？

趙少康狠酸，難怪蔡政府會被酸「今年是馬英九執政第13年」，完全執政、完全不負責任，就是蔡政府的最佳寫照。