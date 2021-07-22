【愛傳媒程富陽專欄】前中央社資深特派記者左化鵬兄以Line電知，他日前同時接到兩則有關「黑貓」的訊息；卻竟是一驚一悵，一喜一悲；驚喜的是，突接到筆者以「黑貓宅急便」給他快遞了個人近作《富陽隨筆》一書；悲悵的是，他接到遠在美國加州，曾經是中華民國空軍第一批六名赴美受訓的U2飛行員之一，也是「黑貓中隊」前中隊大隊長王太佑溘然長逝的不幸訃聞。

左兄引以為喜的，自然只是為給後進一個深切的鼓勵，而吹拂一束絢麗而閃的陽春；但他悲的，則是為一隻殞落的雄鷹，一位折翼的軍魂，更是為一個註定飛逝的時代而悲。他喜的，只是對生者一個剎那喜樂的凡間際遇；而悲的，卻是對亡者一份永難挽回無常的悵然，這兩者當然不成比例，但卻常常在時代的每個角落同時發生。

用「恰似飛鴻踏雪泥」的漠視態度，對待曾經為時代付出生命的勇者，正是讓歷史淪落為「壞壁無由見舊題」的滄桑與無奈；化鵬兄用《殞落的雄鷹》一文，以深邃的文字，來緬懷與追憶那一段國際冷戰中，海峽兩岸的爾虞我詐，兵鋒相對；並藉飛行員王太佑一生數度服務於黑貓中隊的幽光隧道，以闡訴那段中華空軍健兒為國犧牲的悲歡歲月，除冀望執拾那段「往日崎嶇還記否？」置身國家患難的情義，更企圖喚醒那段「路長人困蹇驢嘶！」幾漸被遺棄美中台間如敝履的歷史記憶。

在上個世紀的5、60年代，正是國共內戰後，雙方處於「漢賊不兩立，王業不偏安」的處境，卻正是這種狀況，提供了美國以飛行科技航空器U2偵照機支援中華民國的契機，讓台灣的空軍成為當時「咨爾多士，為美前鋒」的時代背景。

1960年，本在台灣35中隊的另一位飛行員陳懷生少校，正與一組機員奉派於駐韓美軍烏山空軍基地受訓，當時他已先行接獲國內命令，告知他返國後將加入一新的飛行單位，以執行特殊任務。他就以基地裡的官兵俱樂部「Black Cat Lounge」之名，為U-2偵察機設計了一個黑貓圖案，並事先特地訂作了一批標有黑貓圖案的夾克，這也是爾後35中隊被稱為「黑貓中隊」的原委。

等他們回國後的1961年1月，美國首架U-2C型戰略偵察機及美國中情局G特遣隊，與H特遣隊已經在等待他們一起進駐空軍桃園基地，並開始了逾12年為美國擔任偵查大陸各種軍事偵察的任務。

1962年1月13日，穿著黑貓制服的陳懷生少校即成功駕駛U-2C型偵察機，開啟了巡航偵察大陸地區的首航，卻不幸隨即於當年9月9日駕機偵察大陸江西地區，遭中共解放軍擊落身亡；然而，死亡的紀錄只是這項艱鉅飛行任務的起點，而非終點。

這項偵察任務持續進行，直到1972年2月，時任美國總統尼克森訪問北京，對中共承諾停止在中國大陸的偵察任務；最後在1974年11月1日解編撤銷中華民國「空軍氣象偵察研究組」，第35中隊黑貓中隊戰略偵察任務方才正式劃下句點。

從1962年到1974年之間，黑貓中隊共建訓了28位飛行員，並執行220次高空戰略偵察任務，最終整個換裝訓練及作戰任務期間，共損失了16架U-2偵察機，10名機員殉職，2員被俘，只有16員功成身退。

但這段歷史卻因美國70年代初越戰的失敗，而把60至70年代原以嚇阻為中心思想的「靈活反應戰略」（Flexible response strategy），轉為整個70年代包含尼克森、福特及卡特總統的「和解戰略」（Reconciliation strategy），不但在1972年由尼克森與中共簽訂了「上海公報」，確定了美國迄今「一個中國」的政策，更由卡特總統接續於1979年與中共建交，讓台灣完全棄守攻勢作戰，而轉為徹底的島嶼防衛作戰態勢。

基此，這段美台軍事聯合對抗中共的黑貓偵察行動，在那個正追求美中契合的年代裡，遂成了一段不堪回首的遺恨，成了一段註定被封塵的軍事秘密，而台灣這一批最優秀的空軍飛行員；犧牲的，被埋骨歸葬於無名的僻壤鄉土之下；倖存的，則大都被美國CIA接送往美國，埋名隱匿於遙遠的域外之地；他們的故事，直到多年後，才被重新挖掘，他們英勇的愛國事蹟才被人再度津津樂道。

如今，昔日「黑貓中隊」英靈幾近凋盡，英勇的故事也正被無情的時間，與殘酷的政治現實所沖刷與淡化；而台灣新的世代，知道更多有關「黑貓」的訊息，似乎只是「宅急便」這種快速與便捷的輸運科技，對上個世紀兩岸經歷那種「身既死兮神以靈，魂魄毅兮爲鬼雄」的無畏軍魂氣魄，恐無心多想。

難怪，在看遍上個世紀整個60到80年代兩岸對抗，及上世紀最後20年兩岸和解與交流，卻在21世紀的今日，竟再度重睹兩岸重返昔日冷戰情境的前中央資深特派記者左化鵬兄，在同一天接到兩個「黑貓」的訊息之際，要為一件「黑貓快遞」而心生巧合懷想，會為一奠「黑貓訃聞」而觸情撰文；我在想，他寫的不僅是為在遠方的亡者而悼，也應是為將逝去的一段時代與歷史而悼！

作者為退役上校

照片來源：王太佑二子王言仲提供。

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