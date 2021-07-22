【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣科技藝術家黃心健最近喜事連連，彷彿獎不完！

今年3月間，黃心健的新作《輪迴Samsara Ep.1》上集，榮獲美國西南偏南影展（SXSW）「虛擬劇場」項目最大獎殊榮「評審團獎」後，7月法國坎城國際影展中，該片又榮獲坎城XR影展最佳敘事大獎，讓台灣的VR創作實力，一再獲得肯定，更揚名海外。

7月22日，他又要以《沙中房間》、《登月》及《失身記》等3大VR經典作品，參加西班牙數位藝術節，將於歷史性地標教堂展出，讓古典建築與科技藝術帶來跨越地域、時空的美妙撞擊。

我國駐西班牙代表處文化組組長張祐瑄20日喜形於色表示，駐西文化組首次與西班牙當地著名的LEV數位藝術節合作，在18世紀興建的古教堂中展出藝術家黃心健的VR作品，讓她至感榮耀。

張祐瑄說，這是黃心健迄今在歐洲舉辦最大規模的個展，也是本屆藝術節唯一展示的VR作品，備受矚目，不但結合了古典建築，更是數位科技藝術之美的極致表現，強化展覽視覺效果，以及現場張力，同時提供觀眾不同以往的互動體驗，讓世界看見來自臺灣的精彩VR作品。

西班牙第15屆「L.E.V.數位藝術節15周年紀念展」將於7月22日至25日在希洪市（Gijón）展開，駐西班牙代表處文化組首度與藝術節合作，將於18世紀興建的聖約翰浸信會教堂的展場，舉辦黃心健個展「記憶的門戶」（Un portal a la memoría），展出《沙中房間》、《登月》及《失身記》等3大VR經典作品。

「記憶的門戶」特展選在希洪市國際藝術中心的聖約翰浸信會教堂（Colegiata de San Juan Bautista）內舉行，該教堂建築風格獨特，為著名的歷史地標，這樣的安排結合了古典建築與數位科技藝術之美，可強化展覽視覺張力，提供觀眾完全不同以往的新科技互動體驗，讓世界看見來自臺灣的精彩VR作品。

黃心健表示，雖然受疫情影響無法親臨現場，但仍感謝文化部及駐西班牙代表處文化組的支持，讓展覽可在疫情限制下順利推辦，也感謝國立臺灣師範大學對於展出內容的協助。

黃心健尤其推崇L.E.V.數位藝術節，安排當代藝術作品在具有歷史感的場地展出，讓他倍感光榮。

黃心健目前為國立臺灣師範大學設計學系教授，專精於VR創作呈現，擅長結合交互裝置、動作感測及表演藝術等形式，開創新媒體藝術的新境界。

黃心健曾與美國前衛音樂教母、跨界藝術的先鋒人物蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）合作的作品《沙中房間》，在2017年獲得第74屆威尼斯影展VR影片類獎項「最佳VR體驗獎」。

黃心健最新作品《輪迴》上集（Samsara Ep.1）則甫於今年7月13日榮獲法國坎城電影市場展Cannes XR單元「最佳VR故事」（Best VR Story）大獎。

「L.E.V.數位藝術節」由策展人Nacho de la Vega及Cristina de Silva兩人創辦，為西班牙數位科技藝術領域重要的藝術盛事，對於多媒體運用極為靈活，也自行開發藝術節APP程式，在歐洲擁有眾多支持者，享有極高知名度。

藝術節的參觀人數每年均超過1萬人以上，今年除了臺灣以外，另有日本、斯洛維尼亞、義大利、西班牙、法國等國參加藝術節，總共推出17個節目。

近年在國際VR領域，獲獎無數的黃心健，為台灣藝術創作，找到一條與國際連結捷徑，成為不折不扣的台灣之光。

黃心健是台北市人，1966年出生，1984年台灣大學機械系畢業後，出國深造，取得美國藝術中心設計學院產品設計系學士，伊利諾理工學院設計系碩士及博士候選人，曾在矽谷擔任研究員，之後出任美國西岸電玩公司Sega與Sony娛樂擔任的藝術總監。

在美國電玩產業工作，看似光鮮亮麗，但黃心健深覺，光是科技，讓人的心智變得殘破不堪，於是對科技作為美的工具，有著更大的反省與思考。

他束裝返回台灣，重新接地氣，大口吸納藝術文化的在地養分後，思考藝術創作的意義，創作與周遭世界的關係，逐步以科技作為工具，拿出他過去在設計、工程與電子遊戲的職場經驗，用科技說書人的角色，敘述人性與人類生命形式，許多被科技改變的故事，成為他的創作樣態，成為傑出跨界創作者。

近年來，黃心健專注於VR、互動、表演藝術、裝置藝術、動力機械等的大型新媒體製作，聚焦在科技殖民、科技私有，以及在地化的省思，探討如何將私有歷史，以新媒體紀錄與分享，並更深入地探索開放源碼與技術，對於科技的「公有」與「私密」，作為創作脈絡，透過虛擬實境的營造下，打開了無限可能的世界，頗具跨時代與跨地域性的創作思維。

黃心健VR長片作品「沙中房間」、「登月」、「失身記」、「郭雪湖望鄉三態」，以及2021年新作「輪迴」上集，都在世界各地展出，獲得國內外獎項的殊榮肯定。

例如，第74屆威尼斯影展「最佳VR體驗獎」、2019年高雄電影獎「評審團特別獎」、2020年奧地利電子藝術節「榮譽獎」、第3屆新加坡亞洲影藝創意大獎最佳沈浸式單元國際獎、文化部第七屆公共藝術獎：藝術創作獎、2020年美國洛杉磯電影獎最佳虛擬實境獎、法國巴黎NewImages最高榮譽「金頭顯獎」、2021年美國德州SXSW 影展評審團獎等殊榮。

讓台灣藝術家與國際接軌，一直是朝野共同期盼所在，黃心健RV創作，能夠進軍國際，揚名立萬，堪稱是不折不扣的台灣之光！！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。