【愛傳媒葉毓蘭專欄】我們堅持反黑箱。蔡英文總統第二任以來，毫不掩飾地藐視法治，規避國會監督，我們發現任何重大政策，只要是經不起公眾檢視的，蔡總統都要黑箱，這次也不例外。

政府黑箱成癮，提出的EUA遠低於世界標準，並且一樣沒有紀錄，不准錄影，更遑論公開，無疑就是此地無銀三百兩。

如果是有效的疫苗，蔡政府有必要這樣黑箱處理嗎？審查過程難道不能如同國際標準公開嗎？保密不公開又有什麼樣的法律依據？還是蔡英文總統一人說了算？因此拒絕公開處理，無疑就是透露了這次疫苗，背後肯定不一樣。

但這樣的經不起公眾檢視的疫苗，卻要花費國人超過四十億元的預算，將來還要打入國人體內，以賭上國人健康來護航特定廠商，請問蔡總統你的良心何在？

此外，蔡英文執政團隊，不只是受江啟臣主席所質疑涉嫌圖利，更是澈底摧毀政府的公開透明與誠信，蔡英文總統一人，讓黑金的陰霾壟罩在國人的上空，讓民主倒退。

此時，看到民進黨黨綱內要求「建立一個廉潔、效能、透明且公義的政府」是何等諷刺？從東洋代理3000萬劑疫苗破局、未通過預算審查前即採購未通過EUA的高端聯亞各500萬+500萬劑疫苗、3+11沒有會議紀錄、不知道去向的採購苗疫預算、不能問的疫苗採購價格、到貨時間，到突襲閃電通過高端EUA，而民進黨黨團全體委員更是政府黑箱的最大推手，屢次在國會以多數暴力否決在野黨提案，阻擋人民要求公開透明的主張。

因此我鄭重要向蔡總統、民進黨以及全民提出三個問題：

請問蔡英文總統也是民進黨黨主席的您，為甚麼這麼害怕陽光與公開透明？到底在怕甚麼？是有多麼見不得人所以要黑箱操作？你要摧毀台灣民主法治與到什麼程度？

二問民進黨的全體黨公職人員，一個黑箱的民進黨與貪腐的台灣，是你們所追求的嗎？希望你們不要與蔡英文總統一同埋葬台灣的民主法治，黑箱不應成為民進黨的必然。

最後，我要問全民，我們到底還要忍受這樣的黑箱政府多久？這樣經不起公開透明且見不得人的黑箱政府，肯定有鬼，只有民眾站出來，才能夠讓陽光照進總統府。

希望這三個問題，不會被蔡英文總統說是居心叵測。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。